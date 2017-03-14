4 أسباب رئيسية تدمر الحياة الزوجية

كتبت- شيماء محمود

تبدأ الحياة الزوجية في الغالب بكثير من مشاعر الحب والرضا والرومانسية بين الزوجين إلا أنه مع مرور الوقت والعشرة والروتين اليومي يكتشف كل طرف عيب الآخر وتبدأ المشاحنات، ولقد كشف موقع "nospensees.frالفرنسي عن الأسباب الرئيسية التي تدمر العلاقة الزوجية وتزيد من الخلافات.

-المقارنات: وضع مقارنات بين شريك حياتك وشخص آخر من الأسباب الرئيسية التي تدمر العلاقة الزوجية، وينتج عنه إحساس بعدم الرضا والازدراء، مما يزيد من المشاكل.

- إبراز العيوب وإغفال المزايا: تضخيم العيوب والصفات السلبية في الطرف الآخر والاغفال عن ما يتحلى به من مميزات وصفات إيجابية مما يعود علي الطرف الآخر بالنفور والشعور بالجفاء وعدم التقدير.

-عدم وجود لغة حوار وتواصل بين الزوجين: مع الوقت والانشغال الدائم والروتين اليومي يقل الحوار والاهتمام بالطرف الآخر مما ينتج عنه ما يسمى بالخرس الزوجي ومن ثم زيادة الفجوة بين الزوجين والتي تؤدى الى ازدياد المشاكل.

-التسلط: الشخصية المتسلطة التي ترفض النقاش والشورى مع الطرف الآخر تتسبب في انكسار الصداقة في العلاقة الزوجية والتي تجعل من الطرف الآخر كالمؤدى وليس المشارك في تلك العلاقة.