"ناصري دمياط" لوزير الصحة: "فشلك" سبب انقضاضك على "عبد الناصر"

دمياط – محمد إبراهيم:

قال محمد نجاح بركات، أمين الحزب العربي الناصري بدمياط، إنه جرى الانقضاض على إنجازات الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر الذي انحاز للشعب وواجه قوى النفوذ وكرّم المزارعين ودشن المصانع الوطنية وحارب من أجل الكرامة.

وهاجم بركات، في تصريح صحفي، اليوم الثلاثاء، الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة بسبب تصريحاته الأخيرة التي حمل فيها عبد الناصر العقبات التي تواجه إدارة المنظومة الصحية، وأشار القيادي الناصري إلى أن فشل الوزير وحكومته جعله يتعثر في حديثه.

وأكد أن عبد الناصر كان لديه رؤية ثاقبة بشان مجانية التعليم التي استفاد منها الوزير نفسه، فضلا عن انحياز الرئيس الأسبق للمساواة والعدالة الاجتماعية، وتابع: "حاكم وطني محترم دافع عن مصالح شعبه وأعطاهم جزءً من حقوقهم في ثروات البلد".

وقال الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة، "منظومة الصحة متهاوية بسبب القرار الذى أصدره الرئيس جمال عبد الناصر بأن التعليم كالماء والهواء، والصحة مجانية لكل فرد، فراح التعليم وراحت الصحة، فلا توجد دولة فى العالم قادرة على تحمل أعباء الصحة كما تحملتها مصر، وإذا اعتبرنا أن الأطباء مجاهدين فى سبيل الله، فلا يمكن اعتبار الأعباء الصحية مجانية، لأن الأشعة مكلفة للغاية وتذكرة المريض التى تبلغ جنيه واحد غير كافية بالمرة لسد احتياجات المنظومة الصحية".