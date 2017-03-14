"الدفاع" توافق على إنشاء محطة لتوصيل الغاز الطبيعى للإسماعيلية الجديدة

الإسماعيلية - إنجي هيبة:

وافق اللواء أركان حرب محمد فريد حجازى، أمين عام وزارة الدفاع، اليوم الثلاثاء، على إنشاء محطة لتخفيض الضغط ونقطة المأخذ لتوصيل الغاز الطبيعى لمدينة الإسماعيلية الجديدة لصالح الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس".

وقال بيان للشركة، إنهم ينسقون مع قيادة الجيش الثانى الميداني، لاستلام قطعة الأرض والبدء في تنفيذ أعمالها؛ لتوصيل خدمة الغاز الطبيعى ومد الشبكات من خارج المدينة عبر محطات ضخ الغاز حتى تصل للوحدات السكنية والمباني داخل المدينة الجديدة.