بدراوي يُشيد بـ"العفو الرئاسي" ويطالب بالإفراج عن غير المتورطين في العنف

كتبت- ياسمين محفوظ:

قال الدكتور حسام بدراوي المفكر السياسي، إن القرار الرئاسي بالعفو عن 203 من المحبوسين هو خطوة إيجابية.

وأضاف بدراوي- لـ"مصراوى"، اليوم الثلاثاء- "على مؤسسة الرئاسة الإفراج عن باقي الشباب المحبوسين مالم يثبت تورطهم في أعمال عنف وإرهاب، وعلى الدولة أن يتسع صدرها لأخطاء الشباب البسيطة لأنهم عماد الوطن ومستقبلها".

وأفرج قطاع مصلحة السجون اليوم، عن معظم الـ203 سجينًا، من منطقة سجون طره بالمعادى، حيث استقبلهم أهاليهم وأقاربهم وزملائهم بفرحة غامرة من الجميع.

وكان قد أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي الإثنين، قرارًا جمهوريًا بالعفو عن باقى العقوبة المقررة على 203 شخصًا، أدينوا في قضايا تجمهر وتظاهر، من بينهم 5 حالات مرضية، وحدثان.

وضمت قائمة العفو الرئاسية الأولى، 82 سجينًا، خرجوا في منتصف نوفمبر الماضي.

وكان الرئيس السيسي قد أوصى بتشكيل لجنة العفو الرئاسي ضمن توصيات المؤتمر الوطني الأول للشباب الذي انعقد في مدينة شرم الشيخ في أكتوبر الماضي.