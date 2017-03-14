اليمين المتطرف في أوروبا.. 3 وجوه ترفض "الآخر" (ملف)

كتبت – رنا أسامة:

مع صعود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لسدة الحكم في الولايات المتحدة رسميا في 20 يناير الماضي، لمع نجم اليمين المتطرف في العالم بشكل عام، وفي أوروبا على نحو خاص، حاملًا معه إشارات تُنذر بأن رياحًا ستهب بقوة لتعزيز سياسات وتوجهات ترفض التسامح وتؤكد الانغلاق وتعزز الخوف من الآخر؛ مدعومة بتصاعد وتيرة الإرهاب في أوروبا والولايات المتحدة.

على رأس الوجوه الشعبوية ذات الاتجاه اليميني المتطرف في أوروبا، تأتي مارين لوبان زعيمة حزب "الجبهة الوطنية" في فرنسا، التي تتبنّى موقفًا مُناهضًا للهجرة وتعتبر أن "المهاجرين غير الشرعيين ليس لديهم الحق في البقاء في فرنسا"؛ والهولندي خيرت فيلدرز زعيم حزب "من أجل الحرية"، المُشبّه بأنه الوجه الآخر لترامب في هولندا، ويُعرف بكرهه الشديد للإسلام والمُسلمين، إلى جانب زعيمة حزب "من أجل ألمانيا" فراوكه بيتري التي تتبنّى مواقف مناهضة للهجرة والإسلام كما نظيريها.

وفيما يلي نقف على ما أقرته سياسات "كبار أوروبا" تجاه الآخر، في محاولة لإعادة صناعة "الكراهية".

وجوه الشعبوية الأوروبية: مارين لوبان.. الأوفر حظا لرئاسة فرنسا؟ (1)

وجوه الشعبوية الأوروبية: فيلدرز.. ''ترامب هولندا'' الكاره للإسلام (2)

وجوه الشعبوية الأوروبية: ''أدولفينا'' القرن الـ21 المعادية للإسلام (3)