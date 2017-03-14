حصيلة قتلى "الحرب على المخدرات" في الفلبين (رسم بياني)

كتبت- رنا أسامة:

نشرت وكالة "فرانس برس" رسما بيانيا توضح بيانات الشرطة حول عمليات القتل المرتبطة بالمخدرات في الفلبين منذ الأول من يوليو 2016، وحتى13 مارس من العام نفسه.

وتُشير البيانات إلى مقتل 7000 شخص في عمليات قتل ذات صلة بالمخدرات منذ 1 يوليو، تزامنًا مع وصول الرئيس رودريغو دوترتي إلى سُدة الحكم.

وبحسب البيانات الموضّحة، قُتِل 1360 شخص في عمليات للشرطة مقابل 1745 قُتِلوا على يد مجهولين يوم 29 سبتمبر، أما 7 أكتوبر فقد شهد وقوع 1523 قتيل في مواجهات مع الشرطة، و1838 على يد مجهولين. وفي 25 نوفمبر قتلت الشرطة الفلبينية 1959 شخص، ولقي 2646 حتفهم على يد مجهولين.

فيما قُتِل 2057 شخص على يد الشرطة في الثامن من ديسمبر، مقابل 3060 قتيل على يد مجهولين.

وفي 17 يناير، وقعت 2250 عملية قتل مرتبطة بالمخدرات على يدّ الشرطة، فيما قُتِل 3710 آخرون على يدّ مجهولين. وقتلت الشرطة الفلبينية 2555 شخص في 31 يناير الذي شهد مقتل 4076 في الوقت نفسه على يد مجهولين. أما 13 مارس، فقتِل خلاله 2564 من جانب أفراد الشرطة في مقابل 4235 على يدّ مجهولين.

وكان الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي، أعلن الشهر الماضي، زجّ الجيش في عملية الحرب على المخدرات، متوعدًا بقتل المزيد من المهربين والمدمنين.

وقال دوتيرتي: "سآخذ الجيش وأتعامل مع قضية المخدرات بوصفها تهديدًا أمنيًا قومياً، وبالتالي سأدعو كل القوات المسلحة للمساعدة"، قبل أن يتوعد بقتل المزيد من المدمنين.