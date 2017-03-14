أخبار عاجلة

8 الصبح - حلقة عن تأثير الإرهاب على إقتصاد الدول وفقرة السيارات - حلقة الأربعاء 12-4-2017 -
بالفيديو || كلمات منعت انتحاري داعش من تفجير الكنيسة المرقسية من الداخل -
اتلتيك بيلباو يحرز هدف التعادل مع الزمالك يحرزه جامبرينا في الدقيقة 13 من عمر الشوط الأول 1 - 1 -
«ثمن الواحدة يكفي لزواج 6 شباب».. سيارات أبناء الفنانين تثير الجدل -
د. حسام موافي: يوضح طرق بسيطة لمواجهة مرض السكر والضغط - لعلهم يفقهون -
بالصور || برغم غلقها والقبض عن المسئولين عنها..صفحة تحت الأرض تعود من جديد من مكان مجهول وتتوعد وتحدد يوم لضرب صواريخ -
الهدف الأول لنادي الزمالك في شباك اتلتيك بيلباو يحرزه اللاعب يوسف محمود في الدقيقة 5 من الشوط الأول -
الشيخ خالد الجندي: هناك حديث قدسي يعالج جميع الأمراض - لعلهم يفقهون -
مجازاة 39 من العاملين بمستشفى السادات بالمنوفية لتغيبهم عن العمل.. "صور" -
بالصور.. السفيرة البلجيكية تتفقد مستشفى الأقصر الدولي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

حصيلة قتلى "الحرب على المخدرات" في الفلبين (رسم بياني)

Google+ Print
حصيلة قتلى "الحرب على المخدرات" في الفلبين (رسم بياني) حصيلة قتلى "الحرب على المخدرات" في الفلبين (رسم بياني)

كتبت- رنا أسامة:
نشرت وكالة "فرانس برس" رسما بيانيا توضح بيانات الشرطة حول عمليات القتل المرتبطة بالمخدرات في الفلبين منذ الأول من يوليو 2016، وحتى13 مارس من العام نفسه.

وتُشير البيانات إلى مقتل 7000 شخص في عمليات قتل ذات صلة بالمخدرات منذ 1 يوليو، تزامنًا مع وصول الرئيس رودريغو دوترتي إلى سُدة الحكم.

وبحسب البيانات الموضّحة، قُتِل 1360 شخص في عمليات للشرطة مقابل 1745 قُتِلوا على يد مجهولين يوم 29 سبتمبر، أما 7 أكتوبر فقد شهد وقوع 1523 قتيل في مواجهات مع الشرطة، و1838 على يد مجهولين. وفي 25 نوفمبر قتلت الشرطة الفلبينية 1959 شخص، ولقي 2646 حتفهم على يد مجهولين.

فيما قُتِل 2057 شخص على يد الشرطة في الثامن من ديسمبر، مقابل 3060 قتيل على يد مجهولين.

وفي 17 يناير، وقعت 2250 عملية قتل مرتبطة بالمخدرات على يدّ الشرطة، فيما قُتِل 3710 آخرون على يدّ مجهولين. وقتلت الشرطة الفلبينية 2555 شخص في 31 يناير الذي شهد مقتل 4076 في الوقت نفسه على يد مجهولين. أما 13 مارس، فقتِل خلاله 2564 من جانب أفراد الشرطة في مقابل 4235 على يدّ مجهولين.

وكان الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي، أعلن الشهر الماضي، زجّ الجيش في عملية الحرب على المخدرات، متوعدًا بقتل المزيد من المهربين والمدمنين.

وقال دوتيرتي: "سآخذ الجيش وأتعامل مع قضية المخدرات بوصفها تهديدًا أمنيًا قومياً، وبالتالي سأدعو كل القوات المسلحة للمساعدة"، قبل أن يتوعد بقتل المزيد من المدمنين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مجازاة 39 من العاملين بمستشفى السادات بالمنوفية لتغيبهم عن العمل.. "صور"

مجازاة 39 من العاملين بمستشفى السادات بالمنوفية لتغيبهم عن العمل.. "صور"

بالصور.. السفيرة البلجيكية تتفقد مستشفى الأقصر الدولي

بالصور.. السفيرة البلجيكية تتفقد مستشفى الأقصر الدولي

اتهام زعيم المعارضة في زامبيا بالخيانة

اتهام زعيم المعارضة في زامبيا بالخيانة

دي ميستورا: محادثات جنيف أحرزت "تقدم هش"

دي ميستورا: محادثات جنيف أحرزت "تقدم هش"