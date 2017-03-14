تعليقًا على "قائمة العفو الثانية".. جورج إسحاق: لابد أن تكون اللجنة أكثر شفافية

كتبت ـ هاجر حسني:

استقبل جورج إسحاق، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، نبأ العفو عن 203 فقط في قائمة العفو الرئاسية الثانية بدهشة وتعجب، وتساءل: "سمعنا أن القائمة ستضم 400 ثم انخفضت لـ 200 فقط".

وأكد إسحاق لـ"مصراوي"، أنه يجب على لجنة العفو الرئاسية أن تسير بنهج أكثر شفافية في عمل اللجنة، وأن توضح أسباب خفض العدد والمعايير الكاملة للإفراج عن السجناء.

وأفرج قطاع مصلحة السجون اليوم، عن معظم الـ 203 سجينًا، من منطقة سجون طره بالمعادى، حيث استقبلهم أهاليهم وأقاربهم وزملائهم بفرحة غامرة من الجميع.

وكان قد أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي الإثنين، قرارًا جمهوريًا بالعفو عن باقى العقوبة المقررة على 203 شخصًا، أدينوا في قضايا تجمهر وتظاهر، من بينهم 5 حالات مرضية، وحدثان.

وضمت قائمة العفو الرئاسية الأولى، 82 سجينًا، خرجوا في منتصف نوفمبر الماضي.

وكان الرئيس السيسي قد أوصى بتشكيل لجنة العفو الرئاسي ضمن توصيات المؤتمر الوطني الأول للشباب الذي انعقد في مدينة شرم الشيخ في أكتوبر الماضي.