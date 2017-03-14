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البرلمان يقر الحساب الختامي لميزانيته.. وعبد العال: تكلفة النائب المصري الأقل في العالم

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البرلمان يقر الحساب الختامي لميزانيته.. وعبد العال: تكلفة النائب المصري الأقل في العالم البرلمان يقر الحساب الختامي لميزانيته.. وعبد العال: تكلفة النائب المصري الأقل في العالم
الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب

كتب ـ أحمد على:

أقر مجلس النواب اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور علي عبد العال، الحساب الختامي للبرلمان عن السنة المالية 2014 - 2015.

وقال عبد العال: "إن تكلفه النائب فى البرلمان المصري اقتصاديًا من الأقل على مستوى العالم وخاصة الحالى، وعلى الرأي العام المصري أن يدرك حقيقة موازنة مجلس النواب وليس كما يتردد بخلاف الحقيقة".

وجاءت تصريحات عبد العال، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب.

وأكد رئيس المجلس، أن الأجور فى مجلس النواب بالنسبة للموظفين تتزايد، عام بعد الآخر، خاصة بعد ضم مجلس الشورى إلى مجلس النواب، ومعظم ميزانية المجلس تتجه نحو الأجور، والحديث بخلاف ذلك عار من الصحة.

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