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بالصور.. مدير أمن الجيزة يضبط مخزن لحوم فاسدة بالطالبية

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مدير أمن الجيزة يضبط مخزن لحوم فاسدة بالطالبية (1)مدير أمن الجيزة يضبط مخزن لحوم فاسدة بالطالبية (1)

مدير أمن الجيزة يضبط مخزن لحوم فاسدة بالطالبية (2)مدير أمن الجيزة يضبط مخزن لحوم فاسدة بالطالبية (2)

مدير أمن الجيزة يضبط مخزن لحوم فاسدة بالطالبية (3)مدير أمن الجيزة يضبط مخزن لحوم فاسدة بالطالبية (3)

مدير أمن الجيزة يضبط مخزن لحوم فاسدة بالطالبيةمدير أمن الجيزة يضبط مخزن لحوم فاسدة بالطالبية

كتب - محمد شعبان:

تمكنت أجهزة الأمن بالجيزة، بقيادة اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية للقطاع، من ضبط مخزن لحوم فاسدة بمنطقة الطالبية.

البداية كانت مع جولة مدير الأمن بميدان الجيزة وتفقد الحالة الأمنية بشارع عثمان محرم بمنطقة الطالبية، حيث وردت معلومات لضباط مباحث بقيادة العميد مصطفى البكري، بوجود مخزن به كمية من اللحوم الفاسدة.

وتوجهت الحملة بمشاركة اللواء إبراهيم الديب، مدير مباحث الجيزة، إلى المخزن، حيث تم ضبط كمية من اللحوم المجمد تبين أنها غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

تم التحفظ على المضبوطات، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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