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إحالة المسئولين عن إزالة عقار مخالف بالإسكندرية للنيابة

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إحالة المسئولين عن إزالة عقار مخالف بالإسكندرية للنيابة إحالة المسئولين عن إزالة عقار مخالف بالإسكندرية للنيابة
الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية

الإسكندرية – محمد عامر:

قرر الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، إحالة جميع المسئولين بحي شرق عن إزالة عقار مخالف بمنطقة لوران إلى النيابة الإدارية، لتراخيهم في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مالك العقار.

وأوضح المحافظ، في تصريحات له، أن المحالين للتحقيق تراخوا في تنفيذ القانون ضد مالك العقار المكون من بدروم و18 طابقا.

وأضاف "سلطان" أن القرار يأتى في إطار حرص المحافظة الدائم على القضاء على ظاهرة البناء المخالف، التي باتت تهدد حياة وأمن المواطنين وتشكل ضغطا كبيرا على شبكات البنية التحتية والمرافق.

وكان المتضررون من سكان العقار المخالف، قد تقدموا بشكوى للمحافظ، وبفحصها تبين أن مالك العقار خالف التراخيص الصادرة له، ووصل بالبناء إلى الطابق الثامن عشر فوق الميزان.

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