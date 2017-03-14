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إحباط تهريب 3 ملايين قرص "تامول" ببورسعيد

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إحباط تهريب أقراص التامول (10)إحباط تهريب أقراص التامول (10)

إحباط تهريب أقراص التامول (11)إحباط تهريب أقراص التامول (11)

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بورسعيد – طارق الرفاعي:
أحبطت مباحث المخدرات بميناء بورسعيد، بالتنسيق مع مباحث ميناء شرق بورسعيد، اليوم الثلاثاء، تهريب 3 ملايين قرص "تامول" المخدر، مخبأة داخل حاوية 20 قدم بميناء شرق المحافظة.

تلقى رجال المباحث معلومات، بوجود أصناف مخالفة محظور دخولها البلاد داخل حاوية 20 قدما رقم "Dfsu 1379010"، قادمة من الهند بنظام الترانزيت لشرق بورسعيد في طريقها إلى مصراتة بدولة ليبيا.

وأظهر تفتيش الحاوية بمعرفة لجنة أمنية جمركية، وجود 3 ملايين قرص ""تامول" مخدر، مخبأة داخل مشمول الحاوية الأصلي، عبارة عن بضائع مجمعة، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار الجهات المختصة، والتحفظ على المضبوطات.

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