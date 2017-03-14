وزير التعليم العالي: لا يوجد دولة في العالم بها كتب دراسية ورقية مثل مصر

كتب- محمد قاسم:

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الثلاثاء، إن تواجد الكتاب الجامعي إلى الآن لا يعد منطق جيد، ومن المفترض تحويل المواد الدراسية والكتب إلكترونيًا.

وأضاف عبد الغفار- في مؤتمر صحفي لإعلان توصيات منتدى حوار الجامعات الذي عقد بجامعة بنها تحت شعار "نحو تعليم أفضل"- أن مصر لديها "بنك المعرفة" يعد كنزًا يجب الاستفادة به، ولا يوجد دولة في العالم بها كتب دراسية ورقية كما يوجد في مصر.

وتابع الوزير: "لا يوجد طالب ليس لديه الهواتف الذكية الآن".

وأشار عبدالغفار إلى أن أحد الطلاب الحاضرين، أفاد أن شكوى مقدمة لعميدة الكلية من أسعار الكتب الغالية، والتي ردت على الشكوى بـ"الكتب دي أكل عيشي ولو جيت جمبهم هنسفك".

وعلق عبد الغفار: "هذا الحديث ليس مكانه هنا، ولكن من حق الطالب بصفته رئيس الاتحاد تقديم الشكوى إلى نائب رئيس الجامعة لحل تلك الأزمة، وعيب جدًا أن يتحدث الطالب عن خوفه بعدم حل مشكلته".