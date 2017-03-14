أخبار عاجلة

8 الصبح - حلقة عن تأثير الإرهاب على إقتصاد الدول وفقرة السيارات - حلقة الأربعاء 12-4-2017 -
بالفيديو || كلمات منعت انتحاري داعش من تفجير الكنيسة المرقسية من الداخل -
اتلتيك بيلباو يحرز هدف التعادل مع الزمالك يحرزه جامبرينا في الدقيقة 13 من عمر الشوط الأول 1 - 1 -
«ثمن الواحدة يكفي لزواج 6 شباب».. سيارات أبناء الفنانين تثير الجدل -
د. حسام موافي: يوضح طرق بسيطة لمواجهة مرض السكر والضغط - لعلهم يفقهون -
بالصور || برغم غلقها والقبض عن المسئولين عنها..صفحة تحت الأرض تعود من جديد من مكان مجهول وتتوعد وتحدد يوم لضرب صواريخ -
الهدف الأول لنادي الزمالك في شباك اتلتيك بيلباو يحرزه اللاعب يوسف محمود في الدقيقة 5 من الشوط الأول -
الشيخ خالد الجندي: هناك حديث قدسي يعالج جميع الأمراض - لعلهم يفقهون -
مجازاة 39 من العاملين بمستشفى السادات بالمنوفية لتغيبهم عن العمل.. "صور" -
بالصور.. السفيرة البلجيكية تتفقد مستشفى الأقصر الدولي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

وزير التعليم العالي: لا يوجد دولة في العالم بها كتب دراسية ورقية مثل مصر

Google+ Print
وزير التعليم العالي: لا يوجد دولة في العالم بها كتب دراسية ورقية مثل مصر وزير التعليم العالي: لا يوجد دولة في العالم بها كتب دراسية ورقية مثل مصر
الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث

كتب- محمد قاسم:

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الثلاثاء، إن تواجد الكتاب الجامعي إلى الآن لا يعد منطق جيد، ومن المفترض تحويل المواد الدراسية والكتب إلكترونيًا.

وأضاف عبد الغفار- في مؤتمر صحفي لإعلان توصيات منتدى حوار الجامعات الذي عقد بجامعة بنها تحت شعار "نحو تعليم أفضل"- أن لديها "بنك المعرفة" يعد كنزًا يجب الاستفادة به، ولا يوجد دولة في العالم بها كتب دراسية ورقية كما يوجد في مصر.

وتابع الوزير: "لا يوجد طالب ليس لديه الهواتف الذكية الآن".

وأشار عبدالغفار إلى أن أحد الطلاب الحاضرين، أفاد أن شكوى مقدمة لعميدة الكلية من الكتب الغالية، والتي ردت على الشكوى بـ"الكتب دي أكل عيشي ولو جيت جمبهم هنسفك".

وعلق عبد الغفار: "هذا الحديث ليس مكانه هنا، ولكن من حق الطالب بصفته رئيس الاتحاد تقديم الشكوى إلى نائب رئيس الجامعة لحل تلك الأزمة، وعيب جدًا أن يتحدث الطالب عن خوفه بعدم حل مشكلته".

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
صحيفة عبرية: زيارة بابا الفاتيكان وعيد الأقباط المقبل «تحديان» أمام مصر

صحيفة عبرية: زيارة بابا الفاتيكان وعيد الأقباط المقبل «تحديان» أمام مصر

رئيس "المصرية للأسماك": طرح 20 طن بالمجمعات للمساهمة في خفض الأسعار

رئيس "المصرية للأسماك": طرح 20 طن بالمجمعات للمساهمة في خفض الأسعار

«الجبلاية» تدرس إسناد مباراة القمة لطاقم تحكيم مصري

«الجبلاية» تدرس إسناد مباراة القمة لطاقم تحكيم مصري

مصرع طفل سقط في "بيارة" الصرف الصحي بدمياط

مصرع طفل سقط في "بيارة" الصرف الصحي بدمياط