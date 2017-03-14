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عبد الغفار: الجامعات تستقبل 400 ألف طالب سنوياً.. ومنظور دخول الجميع خاطئ

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عبد الغفار: الجامعات تستقبل 400 ألف طالب سنوياً.. ومنظور دخول الجميع خاطئ عبد الغفار: الجامعات تستقبل 400 ألف طالب سنوياً.. ومنظور دخول الجميع خاطئ
الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث

كتب- محمد قاسم:

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن الجامعات تستقبل سنوياً أكثر من 400 ألف طالب، والمعاهد العليا والفنية 160 ألف طالب، ولا يوجد على مستوى العالم مثل هذا العدد الضخم يلتحق بالجامعات.

وأوضح عبد الغفار، خلال المؤتمر الصحفي لإعلان توصيات منتدى حوار الجامعات الذي عقد بجامعة بنها تحت شعار "نحو تعليم أفضل"، أن منظور دخول جميع الطلاب للجامعات خاطىء، لافتًا إلى أن دول كبرى ومتقدمة مثل ألمانيا والصين يفتتحون نماذج عالية للغاية في التكنولوجيا.

وأكد الوزير أنه يجب توجيه الطلاب نحو الكليات التكنولوجية، ويجب أن يكون لدى الوزارة نموذج للاتحاد التكنولوجي كما يوجد في أوروبا.

وذكر عبد الغفار، أن لابد من وجود خريطة لتوزيع الكليات التكنولوجية في .

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