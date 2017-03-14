توابع أزمة "إهانة القضاء".. وقفة بـ"الأرواب السوداء" لمحاميي المنيا أمام محكمة مطاي

المنيا ــ ريمون الراوي:

نظم محاميوا مركز مطاي شمال المنيا، اليوم الثلاثاء، وقفة احتجاجية صامتة بالأرواب السوداء، استمرت لمدة أمام محكمة مطاي.

وقال محمد رجب، نقيب محامين مطاي، إن إضرابهم عن العمل مستمر لليوم الثاني على التوالي مع اتخاذ عدد من الخطوات التصعيدية، وتنفيذ كافة قرارات النقابة العامة، بعدم التعامل مع أعضاء النيابة العامة والقضاة والإداريين سواء في قضايا الجنايات أو الجنح، وأيضًا عدم حضور تجديدات الحبس، مع عدم التعامل مع خزينه المحكمة.

وأضاف "رجب" أنه قرر عدم رفع أي نوع من أنواع القضايا إلا القضايا الإجرائيه "قضايا المواعيد"، مع الحرص على تحرير محاضر للمخالفين من المحامين، وإحالتهم للتحقيق بمعرفة النقابة. وشهدت محاكم المنيا، تواجدًا أمنيًا لمتابعة الحالة الأمنية داخل المحاكم.

وقال عز الدين راشد، نقيب محامين المنيا، أن الإضراب مفتوح لحين إشعار آخر بناء على تعليمات سامح عاشور، نقيب المحامين بمصر، وذلك على خلفية الأحكام التى صدرت بحق 7 محامين بالسجن 5 سنوات لكل منهم، مساء أمس الأول الأحد، بتهمة التعدي على قاضٍ داخل محكمة مطاي شمال المحافظة في مارس 2013 رغم تصالح بين مقيم الدعوى والمحامين المتهمين في الواقعة.