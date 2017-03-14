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99 % من الكافتيريات المطلة على نيل أسوان وفقت أوضاعها القانونية

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ازالة تعديات نيل أسوان (1)ازالة تعديات نيل أسوان (1)

ازالة تعديات نيل أسوان (2)ازالة تعديات نيل أسوان (2)

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أسوان :إيهاب عمران
شنت مديرية أمن أسوان، حملة مكبرة لإزالة التعديات على نهر النيل بأسوان، بمشاركة وحدتين من إدارة قوات أمن أسوان والحماية المدنية، وقسم المسطحات المائية.

وقال اللواء مجدي موسى، مدير أمن أسوان، إن الحملة تضمنت تنفيذ القرار 15 لسنة 2010، لإزالة ردم ودبش بغرض عمل مرسى نهري على ضفاف النيل بدائرة قسم أول أسوان، والقرار رقم 51 لسنة 2010 م، ضد محمد أبوالحسن حسن، لإزالة ردم ودبش بغرض عمل مرسى نهري على ضفاف النيل بدائرة قسم أول أسوان.

وأضاف مدير الأمن أن 99 % من أصحاب الكافيتريات المخالفة المطلة على ضفاف نهر النيل، وفقوا أوضاعهم مع المسئولين بإدارة حماية النيل وسددوا المستحقات المالية المقررة عليهم، تمهيداً لإنهاء إجراءات الترخيص اللازمة لهم، لتقنين أوضاعهم.

 

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