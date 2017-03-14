عضو "كبار العلماء" يكشف سبب رفض الأزهر تكفير "داعش"

كتب - محمود مصطفى:

قال الدكتور محمد عبدالفضيل القوصي، عضو هيئة كبار العلماء، إن الأزهر لم يكفر داعش لأنه بعيدًا عن لعبة السياسة، بحسب قوله.

وأضاف عبدالفضيل- خلال كلمته في ندوة "أثر الفتاوي في تنمية المجتمعات"، التي تعقد الآن بكلية الدعوة الإسلامية بالقاهرة- أن الممنهج الأشعري الذي يعتنقه الأزهر حماه من التفكير، مشددًا على أن الأزهر لن يكفر أحدًا إلا إذا أنكر أمرًا معلوما من الدين بالضرورة.

وأشار عضو هيئة كبار العلماء إلى أن المذهب الأشعري يعد حصنا للأمة.

وكانت بعض منظمات المجتمع المدني، قد طالبت الأزهر الشريف، بتكفير تنظيم داعش، بسبب أعمال القتل والتدمير، إلا أن قيادات المشيخة رفضت ذلك.