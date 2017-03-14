مساعد وزير الدفاع: الجيش الأحرص على تنمية سيناء ويهمنا سكانها

كتب ـ أحمد على:

قال اللواء ممدوح شاهين، مساعد وزير الدفاع للشؤون التشريعية، إن القوات المسلحة أحدثت طفرة كبيرة في تنمية سيناء مؤخرًا، لافتًا أن ما تم في سيناء من إنجاز كبير وتحت إشراف القوات المسلحة.

وأكد شاهين- خلال اجتماع لجنة الزراعة في البرلمان اليوم: "القوات المسلحة هي الأحرص على تنمية سيناء لأن التنمية ضد الإرهاب، ونحن يهمنا وجود سكان في سيناء، وكل الدول تضطر لقوانين استثنائية في مناطق الإرهاب ونحن نطبق قانون الطوارئ على أضيق نطاق، ولدينا قدرة على القضاء على الإرهاب في سيناء في أقرب وقت.

وأشار شاهين، إلى أن ٨٠ ٪ من المضبوطات بسيناء، عبارة عن نترات و أمونيوم وهى المواد المستخدمة فى التفجيرات، والقوات المسلحة لم تمنع دخول الأسمدة، سوى اليوريا والنترات وهما النوعين المستخدمين فى تصنيع المفرقعات، والنترات لا يمكن دخولها سيناء، نظرًا لأن نسبة النيتروجين بها عالية وهى المستخدمة فى التفجير.

في سياق متصل، رفض شاهين طلب النواب بالسماح لهم بالعبور من الحارات المخصصة لسيارات الشرطة العسكرية بكمائن القوات المسلحة في سيناء، مؤكدًا أن الطلب نفسه تقدم به قضاة ومحامين وصحفيين وتم رفضه، لكن وعد بإيجاد حل للتغلب على تأخر النواب خلال عبور الكمائن.