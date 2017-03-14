اللقطات الأولى لخروج سجناء العفو الرئاسي.. الأهالي يستقبلونهم بالزغاريد والقبلات

كتب- أحمد أبو النجا ومحمد الصاوي:

تصوير - محمود بكار:

عمت حالة من الفرح والزعاريد لأهالي المساجين الذين شملهم تنفيذ قرار العفو الرئاسي، بالإفراج عن 203 شباب، ممن شملهم القرار الجمهوري الخاص بالعفو عن عدد من الصادر بحقهم أحكام قضائية نهائية في قضايا تجمهر وتظاهر بدون تصريح، والذى يتضمن، الإعفاء عن العقوبة الأصلية وما تبقى منها والعقوبة التبعية.

وعمت حالة من الفرحة العارمة التى شهدها محيط منطقة سجون طره، والتى اختلطت فيها الضحكات بدموع الفرحة، واستنشاق نسيم الحرية؛ كما استقبل الأهالي يستقبلونهم بالزغاريد والقبلات؛ حيث سجد العديد من الشباب المفرج عنهم لله شكرا فور عبورهم بوابة السجن على العفو الرئاسي، فيما قام آخرون بعناق الأهل والأحبة بعد طول غياب.

وأفرج قطاع مصلحة السجون عن معظم ال203 شباب من منطقة سجون طره بالمعادى؛ حيث كان فى استقبالهم أهاليهم وأقاربهم وزملائهم وسط فرحة عارمة من الجميع، فيما شهد محيط منطقة السجون تواجدا إعلاميا مكثفا منذ الصباح الباكر.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، قد أصدر يوم الاثنين، قرارا جمهوريا بالعفو عن 203 من المحبوسين في قضايا التظاهر والرأي؛ وذلك بموجب المادة 155 من الدستور، والتي تعطي رئيس الجمهورية حق العفو عمن صدر ضدهم أحكام نهائية.

تجدر الإشارة الى أن اللجنة الرئاسية المكلفة بفحص أوضاع السجناء، قد قامت بفحص حالات الشباب المحبوسين على ذمة قضايا مختلفة، بالتنسيق مع وزارتي العدل والداخلية، وتم استبعاد ملفات من ثبت ارتكابهم أعمال عنف؛ حيث قامت في 17 نوفمبر الماضى بالإفراج عن 82 من الشباب الصادر بحقهم أحكام قضائية نهائية فى قضايا تجمهر، وتظاهر بدون تصريح، بعد إصدار الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية قرارا بالعفو عنهم.