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علي عبد العال يفتتح أعمال الجلسة العامة للبرلمان

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علي عبد العال يفتتح أعمال الجلسة العامة للبرلمان علي عبد العال يفتتح أعمال الجلسة العامة للبرلمان
على عبد العال رئيس مجلس النواب

كتب- أحمد على:

افتتح الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، الثلاثاء، أعمال الجلسة العامة للبرلمان لاستكمال مناقشة تقرير لجنة الخطة والنموازانة بشأن الحساب الختامي للدولة، وحساب ختامي الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للانتاج الحربي، وحساب ختامي الخزانة العامة عن السنة المالية 2014/ 2015.

من جانبه، أكد النائب محمد المرشدي، عضو مجلس النواب، أن وزارة الري منعت زراعة الأزر فى مركزميت غمر، وفرضت غرمات مالية باهظة على الفلاحيين ممع يجعلهم عرضة للحبس.

وطالب المرشدي- فى بيانه العاجل أمام الجلسة العامة للبرلمان اليوم- بضرورة إيجاد رد سريع من وزير الري لوقف الغرمات، وتهديد الفلاحين فى رزقهم، قائلا: "النهاردة الفلاح عايش فى رعب حيث تم فرض غرامة 150 جنيه على زراعة قيراط الأرز".

وشدد المرشدي على ضرورة وقف الغرمات الموقعه على الفلاحين.

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