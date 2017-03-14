بالصور.. تفاصيل تتويج الأقصر عاصمة للثقافة العربية 2017

الأقصر - محمد محروس:

عقد وزير الثقافة حلمي النمنم، مؤتمرا صحفيا بمعبد الأقصر، اليوم، لإعلان برنامج فعاليات الأقصر عاصمة للثقافة العربية لعام 2017.

أكد النمنم أن اختيار الأقصر خطوة على طريق المزيد من التألق لهذه المدينة التاريخية، التي تمتد جذورها في أعماق التاريخ، شاهدة على عظمة الإنسان المصري، الذي سما بعلومه وفنونه منذ 7 آلاف سنة.

وأعلن وزير الثقافة، تسلم مصر للشعلة من مدينة صقافس التونسية، عاصمة الثقافة العربية لعام 2016، مشيرا لاستمرار البرنامج الاحتفالي لمدة عام، ويشمل إقامة حفل افتتاح يوم الإثنين المقبل، بمشاركة الفنان مدحت صالح من مصر، والفنان محمد الجبالي من تونس، بقيادة المايسترو صلاح غباشي، وبحضور عدد من وزراء الثقافة العرب، وكذلك فعاليات على مدار العام، منها مهرجانات شعرية وندوات ثقافية وعروض فنون شعبية وفلكولورية، بمشاركة فرقة رضا، ومعرض للحرف التراثية، وعروض مسرحية، ومعرض للكتاب والعديد من الفعاليات الأخرى.

وأكد النمنم أن الاحتفال لن يكون في الأقصر فقط، بل يمتد لنطاقات أوسع، بتنظيم نشاط لكل بلد عربي خلال أحد الأشهر.

من جهته، ثمّن محمد بدر، محافظ الأقصر، جهود وزارة الثقافة لدعم الأقصر، مشددا على ضرورة استغلال إعلان الأقصر عاصمة للثقافة العربية لعام 2017، لزيادة الوعي الثقافي، وخلق حالة من النشاط داخل المحافظة.