أخبار عاجلة

8 الصبح - حلقة عن تأثير الإرهاب على إقتصاد الدول وفقرة السيارات - حلقة الأربعاء 12-4-2017 -
بالفيديو || كلمات منعت انتحاري داعش من تفجير الكنيسة المرقسية من الداخل -
اتلتيك بيلباو يحرز هدف التعادل مع الزمالك يحرزه جامبرينا في الدقيقة 13 من عمر الشوط الأول 1 - 1 -
«ثمن الواحدة يكفي لزواج 6 شباب».. سيارات أبناء الفنانين تثير الجدل -
د. حسام موافي: يوضح طرق بسيطة لمواجهة مرض السكر والضغط - لعلهم يفقهون -
بالصور || برغم غلقها والقبض عن المسئولين عنها..صفحة تحت الأرض تعود من جديد من مكان مجهول وتتوعد وتحدد يوم لضرب صواريخ -
الهدف الأول لنادي الزمالك في شباك اتلتيك بيلباو يحرزه اللاعب يوسف محمود في الدقيقة 5 من الشوط الأول -
الشيخ خالد الجندي: هناك حديث قدسي يعالج جميع الأمراض - لعلهم يفقهون -
مجازاة 39 من العاملين بمستشفى السادات بالمنوفية لتغيبهم عن العمل.. "صور" -
بالصور.. السفيرة البلجيكية تتفقد مستشفى الأقصر الدولي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

بالصور.. تفاصيل تتويج الأقصر عاصمة للثقافة العربية 2017

Google+ Print

تتويج الأقصر عاصمة للثقافة العربية 2017 (2)تتويج الأقصر عاصمة للثقافة العربية 2017 (2)

تتويج الأقصر عاصمة للثقافة العربية 2017 (3)تتويج الأقصر عاصمة للثقافة العربية 2017 (3)

تتويج الأقصر عاصمة للثقافة العربية 2017 (4)تتويج الأقصر عاصمة للثقافة العربية 2017 (4)

تتويج الأقصر عاصمة للثقافة العربية 2017تتويج الأقصر عاصمة للثقافة العربية 2017

تتويج الأقصر عاصمة للثقافة العربية 2017 (8)تتويج الأقصر عاصمة للثقافة العربية 2017 (8)

تتويج الأقصر عاصمة للثقافة العربية 2017 (9)تتويج الأقصر عاصمة للثقافة العربية 2017 (9)

الأقصر - محمد محروس:

عقد وزير الثقافة حلمي النمنم، مؤتمرا صحفيا بمعبد الأقصر، اليوم، لإعلان برنامج فعاليات الأقصر عاصمة للثقافة العربية لعام 2017.

أكد النمنم أن اختيار الأقصر خطوة على طريق المزيد من التألق لهذه المدينة التاريخية، التي تمتد جذورها في أعماق التاريخ، شاهدة على عظمة الإنسان المصري، الذي سما بعلومه وفنونه منذ 7 آلاف سنة.

وأعلن وزير الثقافة، تسلم للشعلة من مدينة صقافس التونسية، عاصمة الثقافة العربية لعام 2016، مشيرا لاستمرار البرنامج الاحتفالي لمدة عام، ويشمل إقامة حفل افتتاح يوم الإثنين المقبل، بمشاركة الفنان مدحت صالح من مصر، والفنان محمد الجبالي من تونس، بقيادة المايسترو صلاح غباشي، وبحضور عدد من وزراء الثقافة العرب، وكذلك فعاليات على مدار العام، منها مهرجانات شعرية وندوات ثقافية وعروض فنون شعبية وفلكولورية، بمشاركة فرقة رضا، ومعرض للحرف التراثية، وعروض مسرحية، ومعرض للكتاب والعديد من الفعاليات الأخرى.

وأكد النمنم أن الاحتفال لن يكون في الأقصر فقط، بل يمتد لنطاقات أوسع، بتنظيم نشاط لكل بلد عربي خلال أحد الأشهر.

من جهته، ثمّن محمد بدر، محافظ الأقصر، جهود وزارة الثقافة لدعم الأقصر، مشددا على ضرورة استغلال إعلان الأقصر عاصمة للثقافة العربية لعام 2017، لزيادة الوعي الثقافي، وخلق حالة من النشاط داخل المحافظة.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
صحيفة عبرية: زيارة بابا الفاتيكان وعيد الأقباط المقبل «تحديان» أمام مصر

صحيفة عبرية: زيارة بابا الفاتيكان وعيد الأقباط المقبل «تحديان» أمام مصر

رئيس "المصرية للأسماك": طرح 20 طن بالمجمعات للمساهمة في خفض الأسعار

رئيس "المصرية للأسماك": طرح 20 طن بالمجمعات للمساهمة في خفض الأسعار

«الجبلاية» تدرس إسناد مباراة القمة لطاقم تحكيم مصري

«الجبلاية» تدرس إسناد مباراة القمة لطاقم تحكيم مصري

مصرع طفل سقط في "بيارة" الصرف الصحي بدمياط

مصرع طفل سقط في "بيارة" الصرف الصحي بدمياط