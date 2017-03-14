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رئيس وزراء اليابان يتفق مع الملك سلمان على دعم بلاده للإصلاحات الاقتصادية

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رئيس وزراء اليابان يتفق مع الملك سلمان على دعم بلاده للإصلاحات الاقتصادية رئيس وزراء اليابان يتفق مع الملك سلمان على دعم بلاده للإصلاحات الاقتصادية
رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي

طوكيو - (أ ش أ):

التقى رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز واتفق الزعيمان على أن اليابان ستدعم الإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية أن الزعيمين التقيا في طوكيو خلال زيارة العاهل السعودي لليابان التي بدأت يوم الأحد الماضي، وهي أول زيارة يقوم بها عاهل سعودي لليابان منذ 46 عاما.

وخلال محادثاتهما، اتفقا على أن علاقات البلدين علاقات شراكة إستراتيجية، كما اتفقا على ألأهمية تعزيز الاستثمارات والمساعدات التقنية اليابانية في .

وطلب آبي بإدراج شركة أرامكو النفطية السعودية في البورصة اليابانية.

واتفق الزعيمان أيضا على عقد محادثات رفيعة المستوى في وقت قريب لتعزيز التعاون الأمني، كما ناقشا الوضع في منطقة الشرق الأوسط.

وعقب محادثاتهما، وقع الطرفان مذكرة تفاهم تطرح خطوات محددة للتعاون بين البلدين.

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