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عادات مصرية تضر صحة القلب.. تعرف عليها

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عادات مصرية تضر صحة القلب.. تعرف عليها عادات مصرية تضر صحة القلب.. تعرف عليها

هناك عدد من العادات الخاطئة التى يتبعها المصريون قد يكون لها تأثير سلبى على صحة القلب ومن ضمنها تناول الكثير من اللحوم الحمراء والتدخين ومشاهدة التليفزيون، وفى هذا الصدد ذكر تقرير نشره الموقع الإلكترونى لصحيفة "تايمز أوف إنديا" الهندية، أسوأ 5 عادات يومية  يمكن أن تؤثر على صحة القلب والأوعية الدموية وتشمل الآتى:
 
1. مشاهدة التلفزيون
 
 الجلوس لساعات طويلة أمام مشاهدة التليفزيون يزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية، لأن قلة الحركة تؤثر على مستويات والسكر فى الدم ما تؤدى إلى زيادتها.
 
2.تجاهل الشخير
 
يمكن أن يكون الشخير علامة على شيء أكثر خطورة كانسداد توقف التنفس أثناء النوم ما يزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب، والأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن والسمنة أكثر عرضة لتوقف التنفس أثناء النوم، لذا فإذا كنت تعانى من الشخير يجب استشارة الطبيب المختص.
 
3.الإفراط فى تناول الطعام
 
 فقد ينتج عنه زيادة فى الوزن وهى عامل خطر رئيسى لأمراض القلب، لذا حاول تناول كميات قليلة من الطعام واستبدال المشروبات السكرية بالماء.
 
4.تناول اللحوم الحمراء
 
  اللحوم الحمراء تحتوى على نسبة عالية من الدهون المشبعة، ما تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وسرطان القولون.
 
5.التدخين أو العيش مع شخص مدخن
 
 التدخين يمثل كارثة على صحة قلبك ويعزز جلطات الدم والتى يمكن أن تمنع تدفق الدم إلى القلب وتساهم فى تراكم ترسبات بالشرايين.
 
المصدر / اليوم السابع

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