تسبب حالة "رعب" في مدينة نصر .. سائق اغتصب 3 فتيات بالتاكسى .. يخفى لوحة سيارته ويصطاد فرائسه من أمام "سيتى ستارز"

قضية هزت مدينة نصر وبثت الرعب والفزع فى قلوب الآباء والأمهات خوفا على حياة بناتهم، من سائق تاكسى يجول بسيارته، وبدلا من أن يبحث عن رزقه وقوت يومه قرر أن يصطاد فرائسه من الفتيات لاغتصابهن وسرقتهن.

"إيهاب.ح" فى الثلاثينات من العمر سقط مؤخرا فى قبضة الشرطة وقررت النيابة حبسه على ذمة القضية رقم 8136 جنايات مدينة نصر لسنة 2017 وأحالته إلى محكمة الجنايات بعد أن نجح فعليا فى اصطياد 3 فتيات اغتصبهن داخل سيارته التاكسى قرب مقر النادى الأهلى بمدينة نصر حيث كان يرسم طريقة اغتصاب ضحيته قبل تنفيذ الجريمة وقبل أن يكمل جرائمة البشعة سقط فى قبضة رجال المباحث ورفضت فتاتين من ضحاياه عرضهما على الطب الشرعى بينما رضخت الثالثة.

الضحية الأولى

عقارب الساعة تشير إلى التاسعة مساء اتفقت طالبة الثانوية العامة مع صديقتها على التنزه بمول سيتى ستارز القريب من مسكنهما بمدينة نصر وعقب التجول بالمول قررتا العودة لمنزلهما، ووقفتا على أحد جانبى الطريق أمام المول وفجأة وصل تاكسى أبيض وتوقف أمامهما وسألهما سائقه عن المكان الذى يرغبان فى ذهابه.. استقلت الضحية التاكسى على أن تلحق صديقتها بسيارة أخرى بسبب رفض السائق توصيلهما إلى مكانين مختلفين حتى يستفرد بضحيته.

انطلق السائق بالطالبة التى كانت تجلس فى المقعد الخلقى إلى شارع مصطفى النحاس وأثناء سير السيارة سأل السائق الطالبة "هى امتحانات الثانوية العامة خلصت " فاجابته "معرفش" وبعدها انحرف عن الطريق المعتاد للضحية عند توصيلها وعندما سألته أجاب "ده طريق أسهل وأسرع " وواصل السير.

فى الأثناء أشهر المتهم فى وجه الطالبة "مطواة " وقال لها "لو نطقتى بكلمه هقتلك" وطلب منها إبراز كل متعلقاتها فسلمته 50 جنيه وهاتفها المحمول لكنه لم يكتفى بالسرقة وقرر أن يغتصبها.

توجه المتهم بالضحية إلى منطقة نائية خالية من المارة قرب النادى الأهلى بمدينة نصر، وهو ذات المكان الذى اغتصب فيه كل ضحاياه فيه وبنفس الطريقة.

نزل المتهم من سيارته وأغلق أبوباها حتى لا تسطتيع الضحية الإفلات ثم دخل إلى المقعد الخلفى الذى تجلس عليه ووجردها من جميع ملابسها حتى أصبحت عارية تماما ووضع المطواة على رقبتها حتى لا تستغيث ثم خلع ملابسه وظل يغتصبها ثم طلب منها ارتداء ملابسها وانطلق بها إلى منطقة مساكن شيراتون وأعطاها 5 جنيهات وفر هاربا فيما توجهت الضحية إلى قسم شرطة أول مدينة نصر وحررت محضر بالواقعة.

الضحية الثانية

فتاة تبلغ من العمر 25 سنة، استقلت التاكسى الذى يقوده الذئب من أمام مول سيتى ستارز لتوصيلها إلى منزلها المتهم كان مجهز سيارته باحتياطات تجعل فريسته لا تستطيع الإفلات منه حيث كشفت الضحية عن أنه أثناء سير السيارة أشهر سلاحه الأبيض فى وجهها وطلب إبراز كل ما لديها، مشيرة إلى أن السيارة بها 'سنتر لوك أطفال و يستخدمه المتهم في غلق كل أبوابها حتى لا تهرب المجنى عليها ناهيك عن أن لون زجاج السيارة أسود حتى لا يشاهده أحد اثناء اغتصاب ضحيته.

وكشفت الضحية الثانية فى أقوالها فى تحقيقات النيابة أن المتهم لم يترك لها الفرصة للاستغاثة باحد كما أنها حاولت فتح باب السيارة، ولكنها وجدته مغلق، مضيفه فى أقوالها أن المتهم عقب انتهائه من اغتصابها استولى منها على حقيبتها وهددها بالقتل إذا أدلت بأوصافه، وكان بداخل حقيبتها ' فيزا كارت ' استولى على 10 آلاف جنيه فى يومين من رصيدها بعدما أجبرها تحت تهديد السلاح على اعطائه 'الرقم السرى' الموجود علي هاتفها المحمول وعقب انتهائه من اغتصابها تركها وفر هاربا

الضحية الثالثة

الضحية الثالثة طالبة تبلغ من العمر 17 سنة أدلت بنفس أوصاف الجانى فى الواقعتين الأولى والثانية، حيث أكدت أنها استقلت سيارة تاكسى مدينة نصر، ثم فوجئت بالمتهم ينزل من السيارة ويغلق الأبواب بحجة الاطمئنان على غلقها بدعوى أنها مفتوحة وأثناء سيره وبالقرب من مقر النادي الأهلى بمدينة نصر، فوجئت بالمتهم يجذبها من شعرها ووضع في فمها قطعة من القطن ولاصق ثم تعدي عليها بالضرب ب 'كوريك' السيارة وأوقف السيارة بشارع خالي من المارة وجردها من ملابسها واغتصبها ثم استقل السيارة وألقى بها على الطريق وفر هاربا.

"اليوم السابع" حصل بشكل حصرى على نص تحقيقات النيابة فى القضية رقم 8136 جنايات مدينة نصر لسنة 2017 مع إحدى ضحايا السائق "ايهاب. ح " وجاء فيها..

اسمك وسنك وعنوانك؟

"ا .م" 15 سنة طالبة ومقيمة فى منطقة مدينة نصر

ماذا لديك من معلومات عن الواقعة محل التحقيق؟

اللى حصل انى يوم الخميس خرجت أنا وأصحابى فى مول سيتى ستارز وجاءت الساعة التاسعة مساء وتأخرت على البيت وهما ساكنين فى مكرم عبيد وأنا ساكنة فى مصطفى النحاس ومكنش ينفع نركب مع بعض فى تاكسى واحد فوهما فقفوا تاكسى وأنا خدت تاكسى تانى ، وأنا فى الطريق سالنى السواق عن الثانوية العامة فقولته أنا فى تالتة ثانوى وأول ما وصلنا طريق النصر عند النادى الاهلى المفروض يدخل يمين عشان يوصلنى البيت لقيته طلع الكوبرى وقال لى هوصلك من طريق تانى ولقيته بيقفل الشبك وطلع مطواة وقال لى براحة كده طلعى كل اللى معاكى وأنا هسيبك، طلعت الفلوس ولقيت الموبايل بيرن فقالى لو رديت على حد هقتلك وبعد كده طلبت منه ينزلى بعد ما اخد الفلوس وقال لى هنزلك بعدين نزلنى تحت الكرسى اللى جنب السواق وكنت بحاول ارفع راسى اشوف احنا فين وبعد كده وقف بالعربية ولقيته بيرجع للمقعد الخلفى اللى كنت قاعدة فيه وكانت فى ايده المطواة وخلعنى ملابسى كلها وطلعنى من تحت الكرسى وقعدنى على الكنبة الخلفية وبعد كده خلع ملابسه الجزء السفلى ونيمنى على الكنبة وأنا عارية تماما ورأسى كانت خلف الكرسى اللى جنب السواق وقدمى كانت خلف كرسى السواق واعتدى على جنسيا واستمر يغتصبنى لمدة 7 دقائق وبعد كده قال لى البسى هدومك وانتى نايمة على الكنبة وهو لبس هدومه وبعد كده رجع لكرسى السواق من داخل العربية وتحرك بها إلى مدينة نصر ونزلنى عند مساكن الشروق اللى فى الحى الثامن وادانى 5 جنيه علشان اروح بيهم وقال لى لو اكلمتى قدام الناس لما تنزلى هاقتلك وحاولت اشوف نمرة العربية لقيته رافعها لفوق وحاطط شريط عليها وروحت البيت حاكيت لمامتى اللى حصل والقسم حولنى على مستشفى هيلوبليس لعمل تقرير طبى

من كان برفقتك؟

انا كنت مع أصحابى فى المول وركبت التاكسى لوحدى

هل تحصل منك المتهم على اى مبالغ؟

انا كان معايا 50 جنيه وأخد منى الموبايل

ما أوصاف المتهم تقريبا؟

هو سنه فى الثلاثنيات ومتوسط الطول ولونه قمحى وأصلع خفيف من نصف شعره ويرتدى قميص كاروهات لونه أزرق فى بنى فى أسود وبنطال جينز .

هل يمكن أن تتعرفى عليه حين عرضه عليك؟

أيوه

ما الطريق الذى سلكه تحديدا؟

هو طلع على طريق النصر ولف امام شركة الكهرباء فى تجاة النادى الاهلى

ما هو رد فعلك عقب تغييره خط السير؟

انا كنت لسه اقوله انت رايح فين لقيته طلع المطواة وقال لى طلعى كل الفلوس ولو معاكى دهب هاتيه

هل حاولتى أبداء أى مقاومه؟

لا عشان هو كان حاطت المطواة على رقبتى

وما هى الحالة التى كان عليها ابواب السيارة الخلفية؟

هى كانت مقفولة بنظام قفل الأطفال وما بتفتحش غير من بره

ما هى مواصفات السيارة التى استقلتيها؟

هو تاكسى الجديد لونه ابيض وفيه خطين سود من بره ونوعه اسبرانزا وشبابيكه لونها اسود

ملاحظات النيابة العامة :

روى تقرير مصلحة الطب الشرعى أنه بالكشف على المجنى عليها وجد تمزق حديث بغشاء البكارة الخاص بالمجنى عليه

وسقط المتهم فى قبضة رجال المباحث بعد عامين من البحث عن طريق تتبع هاتف محمول أحد ضحاياه حيث تبين أنه فى نطاق منطقة عين شمس وتم القبض عليه وتعرفت عليه المجنى عليهم.

وكشفت التحقيقات عن أن المتهم اعتاد الوقوف أمام أحد المولات بمدينة نصر لتوصيل الركاب واختيار ضحاياه من الفتيات اللاتى يخرجن من المول بمفردهن، ثم يسلك طريقاً معروفاً لديه بحجة ازدحام الطرق المعروفة، ويتجه بالضحية إلى أحد الشوارع الهادئة والمظلمة خلف النادى الأهلى، ويتوقف بجانب الشارع ويستخدم نظام "سنتر لوك" فى غلق أبواب السيارة، ويشهر سلاحاً أبيض "مطواة" ويهدد بها الضحية، ثم يبدأ فى الاعتداء عليها جنسياً ثم يستولى على متعلقاتهن وهى الطريقة التى ارتكب بها جريمته فى الواقعتين السابقتين

تضمن قرار إحالة المتهم لمحكمة الجنايات بأنه خطف المجنى عليهم بطريق الإكراه بأن اصطحبهم داخل السيارة الأجرة خاصته وما أن ظفر بهن حتى أشهر سلاح أبيض"مطواة" فى وجوههن واقتادهن إلى أحد الاماكن النائية كرها عنهن.

وتباع أمر الإحالة :اقترنت الجناية السابقة بجناية أخرى وهى أن المتهم فى ذات المكان والزمان سالفى الذكر واقع ضحاياه دون رضائهن بأن أمسك بهن عنوة ورفع عنهن ملابسهن وحسر عنهن سروالهن واعتدى عليهن جنسيا على النحو المبين بالتحقيقات.

كما سرق المتهم المنقولات المبينة وصفا وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجنى عليهن بطريق الإكراه الواقع عليهن بأن أشهر سلاح أبيض فى وجوههن وتمكن بتلك الوسيلة القهرية من شل مقاومتهن وبث الرعب فى نفوسهن والاستيلاء على المنقولات خاصتهن حال كون الواقعة ليلا على النحو المبين بالتحقيقات.

المصدر / اليوم السابع

شبكةعيونالإخبارية

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