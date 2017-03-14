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الامم المتحدة: قصف النظام السوري لخزان المياه الرئيسي جريمة حرب

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الامم المتحدة: قصف النظام السوري لخزان المياه الرئيسي جريمة حرب الامم المتحدة: قصف النظام السوري لخزان المياه الرئيسي جريمة حرب
عاملا صيانة في منشأة عين الفيجة في ريف دمشق في 29

سوريا- (أ ف ب):

اتهمت لجنة التحقيق التابعة للامم المتحدة حول سوريا الثلاثاء سلاح الجو السوري بقصف خزان المياه الرئيسي الذي يزود العاصمة دمشق في اواخر 2016 مما يشكل "جريمة حرب" ونفت ان تكون قوات المعارضة قامت بتسميم المياه.

واعلنت اللجنة في وثيقة عرضتها امام مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة ان "المعلومات التي اطلعت عليها اللجنة تؤكد ان قصف" خزان المياه "تم من قبل سلاح الطيران السوري" في هجوم "يمكن اعتباره جريمة حرب".

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