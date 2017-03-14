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مصدر: إصابة ما لا يقل عن 400 تلميذ بسوهاج بحالة إعياء واشتباه في تسممهم

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مصدر: إصابة ما لا يقل عن 400 تلميذ بسوهاج بحالة إعياء واشتباه في تسممهم مصدر: إصابة ما لا يقل عن 400 تلميذ بسوهاج بحالة إعياء واشتباه في تسممهم
تسمم غذائي - ارشيفية

كتب- أحمد جمعة:

أكد مصدر بوزارة الصحة، إصابة ما لا يقل عن 400 تلميذًا بحالة إعياء واشتباه في تسمم بمحافظة سوهاج، بعد تناولهم وجبة مدرسية، اليوم الثلاثاء.

وقال المصدر- في تصريحات لمصراوي، إنه تم نقل الطلاب إلى مستشفيات سوهاج العام، وأخميم المركزي، وساقلتة المركزي، والمستشفى الجامعي.

وأوضح المصدر أنه يجري حاليا حصر أعداد الإصابات، بسبب وجود عدد كبير من الطلاب تم إدخالهم المستشفيات لإجراء الفحص الطبي عليهم. وتواجدت الدكتورة روفيدة سلطان وكيل وزارة الصحة بسوهاج لحصر الأعداد والوقوف على طبيعة الإصابات.

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