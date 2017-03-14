الرقابة الإدارية تتأكد من سلامة الأسمدة في أسوان

أسوان ـ إيهاب عمران:

شنت هيئة الرقابة الإدارية بأسوان، اليوم، الثلاثاء، حملة على الجمعيات الزراعية بالمحافظة.

استهلت الحملة جولتها، بزيارة مفاجئة للجمعية الزراعية غرب أسوان، للتأكد من سلامة الأسمدة الزراعية، وانتظام العمل والتأكد من أرصدة الكميات المتوافرة للجمعية وغيرها.

شملت الحملة عددا آخر من الجمعيات الزراعية بالمحافظة، في إطار الحملة المكبرة التي تشنها هيئة الرقابة الإدارية بمختلف محافظات الجمهورية.