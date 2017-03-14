بالصور.. العثور 73 حمارًا مذبوحًا على ضفاف النيل بأسيوط

أسيوط ـ أسامة صديق:​

عثر أهالي قرية مجريس بمركز صدفا في أسيوط، اليوم الثلاثاء، على 73​ حمارًا​مذبوحًا​ومسلوخًا على ضفاف النيل.

تم إبلاغ الشرطة التي توجهت للمكان، وحررت محضرا بالواقعة، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية للتوصل لمرتكبي الواقعة.

وتحفظ موظفو التموين والطب البيطري والصحة بمركز صدفا على المضبوطات​،​ وأُبلغت النيابة لمباشرة التحقيق ومعاينة الموقع.