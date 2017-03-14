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بالصور.. العثور 73 حمارًا مذبوحًا على ضفاف النيل بأسيوط

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العثور 73 حمارًا مذبوحًا على ضفاف النيل بأسيوط (1)العثور 73 حمارًا مذبوحًا على ضفاف النيل بأسيوط (1)

العثور 73 حمارًا مذبوحًا على ضفاف النيل بأسيوط (2)العثور 73 حمارًا مذبوحًا على ضفاف النيل بأسيوط (2)

العثور 73 حمارًا مذبوحًا على ضفاف النيل بأسيوط (3)العثور 73 حمارًا مذبوحًا على ضفاف النيل بأسيوط (3)

العثور 73 حمارًا مذبوحًا على ضفاف النيل بأسيوط (4)العثور 73 حمارًا مذبوحًا على ضفاف النيل بأسيوط (4)

العثور 73 حمارًا مذبوحًا على ضفاف النيل بأسيوط (5)العثور 73 حمارًا مذبوحًا على ضفاف النيل بأسيوط (5)

العثور 73 حمارًا مذبوحًا على ضفاف النيل بأسيوط (6)العثور 73 حمارًا مذبوحًا على ضفاف النيل بأسيوط (6)

العثور 73 حمارًا مذبوحًا على ضفاف النيل بأسيوط (7)العثور 73 حمارًا مذبوحًا على ضفاف النيل بأسيوط (7)

العثور 73 حمارًا مذبوحًا على ضفاف النيل بأسيوط (8)العثور 73 حمارًا مذبوحًا على ضفاف النيل بأسيوط (8)

أسيوط ـ أسامة صديق:​

عثر أهالي قرية مجريس بمركز صدفا في أسيوط، اليوم الثلاثاء، على 73​ حمارًا​مذبوحًا​ومسلوخًا على ضفاف النيل.

تم إبلاغ الشرطة التي توجهت للمكان، وحررت محضرا بالواقعة، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية للتوصل لمرتكبي الواقعة.

وتحفظ موظفو والطب البيطري والصحة بمركز صدفا على المضبوطات​،​ وأُبلغت النيابة لمباشرة التحقيق ومعاينة الموقع.

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