بالصور.. محافظ الوادي الجديد يتفقد مشروعات باريس التنموية

تفقد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، مشروع الصرف الصحي بقرية جورمشين 7 في مركز باريس، ومشروع أرض الملك، ومدرسة باريس الثانوية الزراعية (تحت الإنشاء)، ومعرض المنتجات البيئية والمحلية بباريس.

ووجه المحافظ خلال الجولة، بضرورة تحويل جميع قرى المحافظة إلى قرى منتجة، والعمل بالتوازي في الإنشاءات الخاصة بالمزرعة والأقسام المنتجة بمدرسه الزراعة وحفر بئر الري الخاصة بالمدرسة.

كما وجه المحافظ بتجميع منتجات قرى باريس، وفتح منفذ بيع لها بمركز الخارجة كمرحلة أولى، لتسويق المنتجات وتبادل السلع بين مراكز المحافظة.