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محافظ المنوفية: يجب وضع أكمنة على الطرق لمنع تهريب القمح

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محافظ المنوفية: يجب وضع أكمنة على الطرق لمنع تهريب القمح محافظ المنوفية: يجب وضع أكمنة على الطرق لمنع تهريب القمح
هشام عبد الباسط محافظ المنوفية

المنوفية - مروة فاضل:

أقر الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية، مجموعة من الإجراءات لضبط عملية توريد القمح خلال موسم الحصاد، بالتنسيق مع الجهات المعنية والأمنية.

وأكد "عبد الباسط" في تصريحات صحفية ضرورة وضع أكمنة متحركة في المنافذ بين حدود المحافظة والمحافظات الأخرى، وتكثيف الحملات على الطرق الداخلية والتجار من مباحث وكذلك شرطة النجدة واستيقاف السيارة المحملة بالقمح وضبطها حال دخولها وخروجها من المحافظة والتحفظ عليها ومصادرة الكميات المضبوطة لصالح الدولة، وتحديد درجة نظافة القمح ومراجعة الحيازات وكشوف الحصد الفعلي المعتمدة ومتابعة كافة الإجراءات والتدابير اللازمة ومعاينة الشون والصوامع.

وعلى جانب آخر قرر محمود المرسي رئيس مركز ومدينة شبين الكوم، تشكيل لجنة برئاسته وعضوية مدير الإدارة الزراعية ومدير الإدارة التموينية ورؤساء الوحدات القروية وأمانة المهندس صلاح عبد المقصود عرف، للمرور بشكل يومي على الشون والصوامع المعدة لاستقبال القمح؛ للتأكد من جاهزيتها والعمل على تلافي أوجه القصور على أن تقوم اللجنة بعرض تقرير يومي على محافظ المنوفية.

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