السجن 20سنة لمتهم و10سنوات لآخرين بقضية أبراج نايل سيتي

كتب -صابر المحلاوي:

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، الثلاثاء، المتهم وليد حسين، بالسجن المشدد 20 عامًا، ووضعه تحت مراقبة الشرطة خمسة سنوات، في إعادة محاكمته بالقضية المعروفة بـ"أحداث برج النايل سيتي"، والتي قٌيدت برقم 3822 لسنة 2012 بولاق أبو العلا.

كما قضت المحكمة، بمعاقبة كلاً من سعيد سيد بنوس، ومحمد سيد بنوس، وبنوس سيد بنوس، بالسجن المشدد عشر سنوات لما نُسب إليهم، مع معاقبة باقي المتهمين، وعددهم 18 بالسجن المشدد سبع سنوات، ومصادرة المضبوطات.

وواجه المتهمون اتهامات بارتكاب أعمال عنف وبلطجة وحيازة أسلحة نارية ومقاومة السلطات، خلال محاولات اقتحام أبراج "النايل سيتي" وفرض إتاوات على إدارتها.

كانت محكمة النقض، قضت في فبراير الماضي، بقبول الطعون المقدمة من 22 متهما على حكم إدانتهم بين السجن المؤبد والسجن 10 إلى 7 سنوات، متهمين في أحداث أبراج نايل سيتي، كما قضت المحكمة برفض طعن النيابة على براءة 22 متهما في هذه الأحداث، وقررت إعادة محاكمة المتهمين المدانين أمام دائرة جنائية مغايرة.

وقضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة اثنين بالسجن المؤبد، و7 متهمين بالسجن 10 سنوات، والسجن 7 سنوات لـ22 متهما آخرين، وبراءة 22 آخرين، لاتهامهم بارتكاب أعمال عنف وبلطجة وحيازة أسلحة نارية، ومقاومة السلطات، خلال محاولات اقتحام أبراج "النايل سيتي" وفرض إتاوات على إدارتها.