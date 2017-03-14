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"عاشور" يقرر وقف محامٍ لمخالفته "إضراب الجنايات" بالمنيا

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"عاشور" يقرر وقف محامٍ لمخالفته "إضراب الجنايات" بالمنيا "عاشور" يقرر وقف محامٍ لمخالفته "إضراب الجنايات" بالمنيا

كتب ــ ريمون الراوي:

قررت نقابة المحامين إحالة "مجدي.ب.ل"، المحامي المقيم بمحافظة سوهاج للتأديب، وقرر نقيب المحامين وقفه مزاولة المهنة لحين الفصل في التأديب، بعد حضوره لجلسة لمحكمة جنايات المنيا اليوم الثلاثاء، رغم صدور قرار من نقابة المحامين بمنع المحامين من الحضور أمام دوائر جنايات المنيا.

وقال عز الدين إسماعيل راشد، نقيب محاميي المنيا، أنه بصفته رئيسًا للنقابة الفرعية للمحامين بالمنيا، أجرى اتصالًا بسامح عاشور، نقيب محاميي ، وأبلغه بالواقعة، لأنها تخرج عن نطاق اختصاص النقابة الفرعية بالمنيا.

وأضاف "راشد" أنهم حرروا مذكرة بالواقعة، وأرسلت لسامح عاشور، نقيب المحامين بالفاكس، والذي أطلع بدوره عليه، وأرسل قرار النقابة للنقابة الفرعية بالمنيا عبر الفاكس، فأصدرت نقابة محاميي المنيا خطابًا رسميًا بإيقاف المحامي عن العمل، وتم تسليمه للقاضي الذي حضر بجلسة اليوم فأخذه ولم يعره اهتمامًا.

كانت محكمة جنايات المنيا، قد قضت في مايو عام 2015، بالسجن المؤبد لمدة 25 سنة غيابيًا، لـ 8 محامين، والحبس لمدة 3 سنوات لمحامي واحد، وبراءة 13 آخرين، في قضية اتهام 22 محاميًا، بإهانة القضاء، ومنع قاضي من أداء عمله بقاعة محكمة مركز مطاي.

كانت النيابة العامة، قد أحالت 22 محاميًا من أبناء مركز مطاى إلى محكمة الجنايات، بتهم التعدي على عضو قضائي وهو المستشار أحمد فتحي، يوم 13 من مارس 2013.

وبعد تصالح القاضي مع نقابة المحامين برعاية سامح عاشور، نقيب محاميي مصر، وتقديم المستشار طرف القضية مذكرة بالتصالح، خففت جنايات المنيا حكم الحبس بإدانة 9 محامين بالسجن خمس سنوات لكل منهم، وهو ما أثار غضب جموع محاميي المنيا، الذين توقعوا انقضاء الدعوي الجنائية بالتصالح، واتخذت نقابة المحاميين إجراءات إضرابية وتصعيدية.

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