أشعلوا بعض الأوراق فامتدت النيران لأحد أدوار الثانوية العسكرية بالسويس

السويس - حسام الدين أحمد:

سيطر الدفاع المدني في السويس، اليوم، على حريق بمدرسة السويس الثانوية السكنية، مع نهاية اليوم الدراسي، دون إصابات بشرية أو خسائر في الأرواح.

كانت غرفة إطفاء السويس، قد تلقت بلاغا من إدارة المدرسة، بنشوب حريق في الدور الثالث، فتم الدفع بسيارتين لإخماد النيران، وإخلاء جميع الطلاب وأعضاء هيئة التدريس بالمدرسة.

وتبين من المعاينة، أن بعض التلاميذ أشعلوا النيران في أوراق داخل فصل بالدور الثالث، سرعان ما امتدت النيران للمقاعد بالفصل.

وانتقل عبدالحافظ وحيد، وكيل وزراة التربية والتعليم للمدرسة، للوقوف على الوضع، وفتح تحقيق داخلي، لمعرفة سبب الحريق ومعاقبة المتسبب فيه.