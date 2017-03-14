أخبار عاجلة

د. حسام موافي: يوضح طرق بسيطة لمواجهة مرض السكر والضغط - لعلهم يفقهون -
بالصور || برغم غلقها والقبض عن المسئولين عنها..صفحة تحت الأرض تعود من جديد من مكان مجهول وتتوعد وتحدد يوم لضرب صواريخ -
الهدف الأول لنادي الزمالك في شباك اتلتيك بيلباو يحرزه اللاعب يوسف محمود في الدقيقة 5 من الشوط الأول -
الشيخ خالد الجندي: هناك حديث قدسي يعالج جميع الأمراض - لعلهم يفقهون -
مجازاة 39 من العاملين بمستشفى السادات بالمنوفية لتغيبهم عن العمل.. "صور" -
بالصور.. السفيرة البلجيكية تتفقد مستشفى الأقصر الدولي -
برومو أمير كرارة مع غادة عادل في #تعشبشاي -
د.حسام موافي: يوضح أسباب الصداع - لعلهم يفقهون -
الشيخ خالد الجندي يلقي قصيدة مُبكية على الهواء "أهنتوا الدين بجرائمكم" - لعلهم يفقهون -
د. حسام موافي: عالجت 1000 مريض صداع بـ"الاعتكاف" - لعلهم يفقهون -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

بالصور.. الرقابة الإدارية تغلق مخزن جمعية زراعية في بورسعيد

Google+ Print
بالصور.. الرقابة الإدارية تغلق مخزن جمعية زراعية في بورسعيد الرقابة الإدارية تغلق مخزن جمعية زراعية في بورسعيد

بورسعيد – طارق الرفاعي:

أصدر العقيد محمد الجهيني، الضابط بالرقابة الادارية بمحافظة بورسعيد، اليوم الثلاثاء، تعليماته بغلق مخزن أسمدة تابع لجمعية السلام الزراعية، المشهرة برقم 259 لسنة 2010، غلقا نهائيا، لعدم تطابقها للمواصفات القياسية لحفظ الأسمدة.

وقال الجهيني، في تصريحات صحفية على هامش الحملة التي بدأتها الرقابة على الجمعيات الزراعية، لمتابعة عجز "النترات" خلال الموسم الجديد للزراعة، إن المخزن الخاص بالجمعية غير مناسب، نظرًا لسقوط أجزاء من السقف وعدم صلاحيته للتخزين، ما يعرض الأسمدة بداخله للسرقة أو التلف، مشيرًا إلى نقل أعضاء الجمعية البالغ عددهم 161 مزارعا، لأقرب جمعية زراعية، لضمهم لها لصرف مقرراتهم الزراعية منها.

وكان المقدم محمد الجهيني، قد أمر بغلق جمعية قبلي ناصر الزراعية نهائيا، لعدم مطابقتها للمواصفات القياسية لحفظ الأسمدة، ونقل أعضاء الجمعية والبالغ عددهم 168 عضو لأقرب جمعية زراعية.

2

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مجازاة 39 من العاملين بمستشفى السادات بالمنوفية لتغيبهم عن العمل.. "صور"

مجازاة 39 من العاملين بمستشفى السادات بالمنوفية لتغيبهم عن العمل.. "صور"

بالصور.. السفيرة البلجيكية تتفقد مستشفى الأقصر الدولي

بالصور.. السفيرة البلجيكية تتفقد مستشفى الأقصر الدولي

اتهام زعيم المعارضة في زامبيا بالخيانة

اتهام زعيم المعارضة في زامبيا بالخيانة

دي ميستورا: محادثات جنيف أحرزت "تقدم هش"

دي ميستورا: محادثات جنيف أحرزت "تقدم هش"