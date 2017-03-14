بالصور.. الرقابة الإدارية تغلق مخزن جمعية زراعية في بورسعيد

بورسعيد – طارق الرفاعي:

أصدر العقيد محمد الجهيني، الضابط بالرقابة الادارية بمحافظة بورسعيد، اليوم الثلاثاء، تعليماته بغلق مخزن أسمدة تابع لجمعية السلام الزراعية، المشهرة برقم 259 لسنة 2010، غلقا نهائيا، لعدم تطابقها للمواصفات القياسية لحفظ الأسمدة.

وقال الجهيني، في تصريحات صحفية على هامش الحملة التي بدأتها الرقابة على الجمعيات الزراعية، لمتابعة عجز "النترات" خلال الموسم الجديد للزراعة، إن المخزن الخاص بالجمعية غير مناسب، نظرًا لسقوط أجزاء من السقف وعدم صلاحيته للتخزين، ما يعرض الأسمدة بداخله للسرقة أو التلف، مشيرًا إلى نقل أعضاء الجمعية البالغ عددهم 161 مزارعا، لأقرب جمعية زراعية، لضمهم لها لصرف مقرراتهم الزراعية منها.

وكان المقدم محمد الجهيني، قد أمر بغلق جمعية قبلي ناصر الزراعية نهائيا، لعدم مطابقتها للمواصفات القياسية لحفظ الأسمدة، ونقل أعضاء الجمعية والبالغ عددهم 168 عضو لأقرب جمعية زراعية.