الانتهاء من 8 محطات لمياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا

المنيا - ريمون الراوي:

أعلن سيد العشري، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، جاهزية 8 محطات لمياه الشرب والصرف الصحي على مستوى مراكز محافظة المنيا المختلفة، تمهيدًا للبدء في تشغيلها ضمن افتتاحات عيد المنيا الوطني الموافق 18 مارس الجاري.

جاء ذلك خلال لقائه بعصام البديوى محافظ المنيا، بحضور اللواء نبيل منصور سكرتير عام المحافظة ونبيل عبد الفتاح السكرتير العام المساعد للمحافظة والمهندسة إيمان على رئيس فرع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا ومثلى شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك لمناقشة الموقف التنفيذي للمحطات والمشروعات الخاصة بمياه الشرب والصرف الصحي بقرى المحافظة والمزمع افتتاحها خلال الأيام القادمة.

أوضحت المهندسة إيمان علي أنهم انتهوا من عدد 3 محطات لمياه الشرب، ويجري حاليًا التشغيل التجريبي لها، وهي محطة مياه بني عامر بالعدوة، ضمن مشروع 240 قرية، تعمل بطاقة 300 لتر/ ثانية على مساحة 3 فدان، وبتكلفة استثمارية تصل إلى 100 مليون جنيه، ومحطة مياه بقرية أبشادات بملوي على مساحة 4 فدان وتعمل بطاقة 300 لتر/ ثانية، وبتكلفة 105 مليون جنيه، وتوسعات محطة مياه معصرة ملوي على مساحة 10 فدان للمرحلتين وتعمل بطاقة 68/34 ألف م3/ يوم وبتكلفة تصل إلى 45 مليون جنيه.

وفيما يخص مشروعات محطات الصرف الصحي، أشارت "علي" إلى الانتهاء من 5 محطات للصرف الصحي، ويجري بدء التسليم الابتدائي لها وهى محطة صرف صحي قرية كفر مهدي بالعدوة على مساحة 250م2 وبتكلفة 15 مليون جنيه، ومحطة صرف صحي قرية سنجرج بملوي على مساحة 300 م2 وبتكلفة تصل إلى 10 ملايين جنيه، ومشروع صرف صحي بقرية أولاد الشيخ علي بمطاى على مساحة 150 م2 بتكلفة 9 ملايين جنيه، ومحطة صرف صحي قرية المعصرة بملوي على مساحة 200 م2 بتكلفة 20 مليون جنيه، لتخدم 22 ألف نسمة، ومحطة رفع صرف صحي رقم (2) بملوي على مساحة 80 م2 وبتكلفة تصل إلى 30 مليون جنيه لتخدم 30 ألف نسمة.

وأوضح المحافظ أن مشاريع مياه الشرب والصرف الصحي تؤكد أن أيادي الدولة المصرية ممتدة لكل القرى والنجوع لخدمة المواطنين فى المقام الأول، مشيرًا إلى أن المشروعات الثمانية سيتم افتتاح وتشغيل عدد منها بالتزامن مع الاحتفال بعيد المنيا الوطني الموافق 18 مارس.