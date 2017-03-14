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بالصور.. تفتيش الرقابة الإدارية على أرصدة الأسمدة بطنطا

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حملة الرقابة الإداريةحملة الرقابة الإدارية

تفتيش الرقابة الإدارية على أرصدة الأسمدة بطنطا (1)تفتيش الرقابة الإدارية على أرصدة الأسمدة بطنطا (1)

تفتيش الرقابة الإدارية على أرصدة الأسمدة بطنطا (2)تفتيش الرقابة الإدارية على أرصدة الأسمدة بطنطا (2)

تفتيش الرقابة الإدارية على أرصدة الأسمدة بطنطا (3)تفتيش الرقابة الإدارية على أرصدة الأسمدة بطنطا (3)

تفتيش الرقابة الإدارية على أرصدة الأسمدة بطنطا (4)تفتيش الرقابة الإدارية على أرصدة الأسمدة بطنطا (4)

الغربية ـ مروة شاهين:
شنت هيئة الرقابة الإدارية بمحافظة الغربية، اليوم الثلاثاء، حملة تفتيشية على الجمعيات الزراعية بقرى مركز طنطا، وتابعت أرصدة الأسمدة الزراعية، للتأكد من توافرها بالجمعيات، والاستماع لمشاكل الفلاحين وآرائهم، والعمل على حلها.

بدأت الحملة بجولة تفتيشية على الجمعيات الزراعية بعدة قرى بمركز طنطا، وأرصدة الأسمدة الزراعية بجمعية ميت السودان، ورصدت مخالفات داخل المخازن للأسمدة والمبيدات، إلى جانب وجود معدات زراعية معطلة في حاجة للصيانة للاستفادة منها.

وطالب عضو الرقابة الإدارية، القائمين على الجمعية الزراعية بميت السودان، بوضع قطع خشبية لتخزين الأسمدة الزراعية وكراتين المبيدات الزراعية عليها.
واستمع عضو الرقابة الإدارية للمزارعين أثناء وجودهم بالجمعيات، وتعرف على المشاكل التى تواجههم.

وتلخصت مشاكل المزراعين في عدم كفاية حصة الأسمدة الزراعية، التي أقرتها للفدان الواحد، إلى جانب عدم وصول مياه الري إلى نهايات الترع، وبالتالي يؤثر على عمليات الرى لمحاصليهم الزراعية وتلف غالبيتها، إلى جانب ارتفاع التقاوي.

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