ضبط شخصين بحوزتهما 3 أطنان جلود حمير مذبوحة حديثاً تالفة بالقاهرة

كتب- فتحي عمر وسامح غيث:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط شخصين، بحوزتهما 3 أطنان من جلود الحمير المذبوحة حديثا لتلفها.

وكانت قوة أمنية من وحدة مباحث قسم شرطة مصر القديمة تتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، وأثناء مرورها بشارع مجرى العيون، تمكنت من ضبط كل من المدعو طارق م.ش "39سنة سائق" مقيم بدائرة القسم، أثناء قيادته السيارة رقم (و م ط 258 نصف نقل)، والمدعو جمال ر.ح "60سنة سائق" مقيم بدائرة القسم، أثناء قيادته السيارة رقم (ه ل ف 378 نصف نقل)، وبحوزتهما 370 جوالا بلاستيكيا، بداخلها كمية من جلود وزنت حوالى 3 أطنان.

وبفحص المضبوطات بمعرفة الدكتور حسن فوزي محمد بإدارة الطب البيطري، واللجنة المرفقة، تبين أنها جلود "حمير" حديثة الذبح، من بينها 100 جوال تحوى جلودا تالفة وغير جيدة التمليح، وعليها آثار فطريات ورائحتها كريهة ويوصى بإعدامها، والباقي يوصى بتسليمها لحديقة الحيوان.

وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط، اعترفا بتحصلهما على المضبوطات من مدبغة جلود بمنطقة الجيارة لتصديرها للخارج، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وتم التحفظ على جميع المضبوطات بإدارة الحجر البيطري بالبساتين، تحت تصرف النيابة العامة.