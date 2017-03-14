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ضبط 45 طن سكر داخل مخزن غير مرخص فى مدينة نصر

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ضبط 45 طن سكر داخل مخزن غير مرخص فى مدينة نصر ضبط 45 طن سكر داخل مخزن غير مرخص فى مدينة نصر
ضبط 45 طن سكر داخل مخزن غير مرخص

كتب – فتحي عمر وسامح غيث :

ضبطت الأجهزة الأمنية بمباحث ، اليوم الثلاثاء ، كمية من المواد الغذائية وزنت ( 45 طن سكر) مجهولة المصدر ، داخل مخزن غير مرخص بمدينة نصر .

كانت معلومات وردت لضباط إدارة شرطة التموين والتجارة مفادها أن  " صلاح.أ" ، 34 سنة ، مدير مخزن مواد غذائية بدائرة قسم مدينة نصر ثان " يدير المخزن بدون ترخيص ويحوز كميات كبيرة من المواد الغذائية مجهولة المصدر .

بإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات ، تم استهدافه بمأمورية أسفرت عن ضبطه ، وعثر داخل المخزن على كمية من المواد الغذائية وزنت ( 45 طن سكر) مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بالمخالفة للقرار الوزاري رقم 113 لسنة 1994م   

بمواجهته اعترف بإدارته المخزن بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد  الاتجار بها وتحقيق أرباح غير مشروعة .
تحرر عن ذلك المحضر رقم 1979 لسنة 2017م جنح  مدينة نصر ثان ، وتولت النيابة العامة التحقيق .

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