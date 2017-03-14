أخبار عاجلة

8 الصبح - حلقة عن تأثير الإرهاب على إقتصاد الدول وفقرة السيارات - حلقة الأربعاء 12-4-2017 -
بالفيديو || كلمات منعت انتحاري داعش من تفجير الكنيسة المرقسية من الداخل -
اتلتيك بيلباو يحرز هدف التعادل مع الزمالك يحرزه جامبرينا في الدقيقة 13 من عمر الشوط الأول 1 - 1 -
«ثمن الواحدة يكفي لزواج 6 شباب».. سيارات أبناء الفنانين تثير الجدل -
د. حسام موافي: يوضح طرق بسيطة لمواجهة مرض السكر والضغط - لعلهم يفقهون -
بالصور || برغم غلقها والقبض عن المسئولين عنها..صفحة تحت الأرض تعود من جديد من مكان مجهول وتتوعد وتحدد يوم لضرب صواريخ -
الهدف الأول لنادي الزمالك في شباك اتلتيك بيلباو يحرزه اللاعب يوسف محمود في الدقيقة 5 من الشوط الأول -
الشيخ خالد الجندي: هناك حديث قدسي يعالج جميع الأمراض - لعلهم يفقهون -
مجازاة 39 من العاملين بمستشفى السادات بالمنوفية لتغيبهم عن العمل.. "صور" -
بالصور.. السفيرة البلجيكية تتفقد مستشفى الأقصر الدولي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

"رجعونا كلنا": وزير التعليم وافق على عودة المعلمين المغتربين بمسابقة الـ30 ألف

Google+ Print
"رجعونا كلنا": وزير التعليم وافق على عودة المعلمين المغتربين بمسابقة الـ30 ألف "رجعونا كلنا": وزير التعليم وافق على عودة المعلمين المغتربين بمسابقة الـ30 ألف

كتبت- ياسمين محمد:
أعلن اليوم الثلاثاء، عبد الله صابر، مسؤول ومؤسس حملة "رجعونا كلنا"، للمطالبة بعودة المعلمين المغتربين للعمل عبر مسابقة 30 ألف وظيفة، أن الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام، اتصل تليفونيًا به، وأكد له موافقة الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، على المذكرة المقدمة له بشأن إعادة تسكين المعلمين والمعلمات المغتربات بمحافظات إقامتهم.

وأشار صابر، عبر صفحة الحملة على فيس بوك، أن استمارات النقل ستنقل للمديريات بداية من اليوم الثلاثاء، معلنًا شكره للوزير ومعاونيه للاستجابة لمطالب المعلمين التي ظلوا على مدار عامين كاملين.

ومسابقة تعيين 30 ألف معلم، بدأتها الوزارة فى سبتمبر 2014، والتي أدت لتغريب نحو 9500 معلم ومعلمة، تم تسكينهم في محافظات بعيدة عن محافظات إقامتهم.

وجرت تظاهرات كثيرة أدت لموافقة الدكتور الهلالي الشربيني الوزير السابق على عودة المعلمات فقط البالغ عددهم 8000 معلمة، بعد مرور عام على التسكين، وظل المعلمين الرجال وبعض المعلمات بمحافظة الغربية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مجازاة 39 من العاملين بمستشفى السادات بالمنوفية لتغيبهم عن العمل.. "صور"

مجازاة 39 من العاملين بمستشفى السادات بالمنوفية لتغيبهم عن العمل.. "صور"

بالصور.. السفيرة البلجيكية تتفقد مستشفى الأقصر الدولي

بالصور.. السفيرة البلجيكية تتفقد مستشفى الأقصر الدولي

اتهام زعيم المعارضة في زامبيا بالخيانة

اتهام زعيم المعارضة في زامبيا بالخيانة

دي ميستورا: محادثات جنيف أحرزت "تقدم هش"

دي ميستورا: محادثات جنيف أحرزت "تقدم هش"