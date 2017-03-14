"رجعونا كلنا": وزير التعليم وافق على عودة المعلمين المغتربين بمسابقة الـ30 ألف

كتبت- ياسمين محمد:

أعلن اليوم الثلاثاء، عبد الله صابر، مسؤول ومؤسس حملة "رجعونا كلنا"، للمطالبة بعودة المعلمين المغتربين للعمل عبر مسابقة 30 ألف وظيفة، أن الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام، اتصل تليفونيًا به، وأكد له موافقة الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، على المذكرة المقدمة له بشأن إعادة تسكين المعلمين والمعلمات المغتربات بمحافظات إقامتهم.

وأشار صابر، عبر صفحة الحملة على فيس بوك، أن استمارات النقل ستنقل للمديريات بداية من اليوم الثلاثاء، معلنًا شكره للوزير ومعاونيه للاستجابة لمطالب المعلمين التي ظلوا على مدار عامين كاملين.

ومسابقة تعيين 30 ألف معلم، بدأتها الوزارة فى سبتمبر 2014، والتي أدت لتغريب نحو 9500 معلم ومعلمة، تم تسكينهم في محافظات بعيدة عن محافظات إقامتهم.

وجرت تظاهرات كثيرة أدت لموافقة الدكتور الهلالي الشربيني الوزير السابق على عودة المعلمات فقط البالغ عددهم 8000 معلمة، بعد مرور عام على التسكين، وظل المعلمين الرجال وبعض المعلمات بمحافظة الغربية.