ننشر نص مذكرة السفارة الأمريكية بشأن زياة قنصل الولايات المتحدة لمصر

الدقهلية - رامي محمود:

تقدمت السفارة الأمريكية بمصر بمذكرة إلى وزارة الخارجية المصرية، تضمنت طلب ستيفن كيفن، القنصل العام للولايات المتحده الأمريكية بالقاهرة، لقاء مسئولي جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا، والتي دخلت في نزاع مؤخرًا مع الدولة بعد طلبها تغيير صفة وجود الجامعة على 50 فدان من أرض الدولة بمدينة جمصة من حق الانتفاع للبيع، رغم عدم سداد محمد ربيع، رئيس مجلس أمناء الجامعة حق الانتفاع عن سنوات سابقة بقيمة 54 مليون جنيه، وهو ما يعرض الدولة لخسائر تزيد عن 2 مليار جنيه.

وحصل "مصراوي" على نسخة من المذكرة المقدمة لمكتب مساعد وزير الخارجية لشئون الأمريكتين ومنظمة الجولة الأمريكية، تضمنت إحاطة السفارة الأمريكية بقيام القنصل العام للولايات المتحدة بزيارة مدينة المنصورة.

وذكرت السفارة في المذكرة المقدمة للوزارة الخارجية أن سفارة الولايات المتحدة تطلب من الوزارة ترتيب اجتماع للقنصل العام مع محافظ الدقهلية، ليحظى بفرصة التعارف عليه، وعقد اجتماعات مناسبة مع مسئولين من وزارة الداخلية ورئيس جامعة المنصورة وأعضاء الغرفة التجارية ومديري مكتبة مصر العامة وقصر الثقافة ومركز الكلى، وأعضاء بمجلس النواب وإحدى مصانع تدوير النفايات.

جاء ذلك في الوقت الذي يواصل فيه زيارتة لمدينة المنصورة لليوم الثاني على التوالي، والتي التقى خلالها الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، إذ وأقام القنصل العام ليلتة أمس، بمشاركة جون وينستد، المسئول السياسي بالقنصلية، ومنتا مايدلي، مسئول الشئون الثقافية والإعلامية، وراين رونارت، مسئول الأمن بالقنصلية، داخل فندق جامعة المنصورة، وسط حراسة أمنية مشددة فرضتها قوات الأمن.

يشار إلى عقد ستيفن، لقاء مع محافظ الدقهلية، أمس، رفض خلاله تواجد الصحفيين دون تحديد سبب واضح، خصوصًا أنه زار مدينة المنصورة الشهر الماضي، وتعرض لسخرية كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بعد مزاح المحافظ السابق المحاسب حسام الدين إمام، له بجلوسة على مقهى لانتظارة بعد تأخره خلال وضع حجر اساس لكوبري الدراسات الجديد.