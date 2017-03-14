الرقابة الإدارية تتعرف على مشكلات الجمعيات الزراعية بالمنوفية

المنوفية - مروة فاضل:

كشفت حملة للرقابة الإدارية بمحافظة المنوفية، اليوم الثلاثاء، عن سوء الحالة الإنشائية لمبنى الجمعية الزراعية بقرية كفر المصيلحة، التابعة لمركز شبين الكوم، وعدم وجود إنارة بمخازن الأسمدة.

وتابعت الحملة، كشوف الحضور والانصراف، وحاورت العمال والموظفين.

جاء ذلك خلال حملة لهيئة الرقابة الإدارية بالمنوفية على الجمعيات الزراعية بالمحافظة، للوقوف على المشاكل الموجودة بها، والعمل على حلها لخدمة الفلاحين.