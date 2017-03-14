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حازم إمام وتامر وجيه في ندوة تثقفية بجامعة عين شمس- صور

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حازم إمام وتامر وجيه في ندوة تثقفية بجامعة عين شمس- صور حازم إمام وتامر وجيه في ندوة تثقفية بجامعة عين شمس- صور

كتب- محمد قاسم:

استقبل الدكتور عبد الوهاب عزت، رئيس جامعة عين شمس، المهندس تامر وجيه رئيس مجلس إدارة شركة بريما فارما وحملة Tour n' curé للسياحة العلاجية، والكابتن حازم إمام نجم منتخب ونادي الزمالك السابق، وذلك ضمن فعاعليات الندوة التثقيفية التي نظمها قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالتعاون مع اتحاد طلاب الجامعة وفريق "HOW to be" والتي عقدت تحت عنوان " قصص نجاح".

وألقى الضيفان محاضرة لطلاب الجامعة في قاعة المؤتمرات الكبرى.

واستعرض الكابتن حازم إمام، لمحات من مشواره الكروي منذ بداياته بنادي الصيد حتى التحاقه بالمنتخب الوطني، مؤكدًا أن الاجتهاد والمثابرة والعمل الجاد والمتواصل أهم أسباب النجاح دون النظر إلى أي معوقات أو محاولات لتثبيط الهمم.

وأشار إمام إلى أن كل إنسان لاشك وأنه يمر بلحظات إخفاق لكن الصبر والعمل والتوكل على الله تجعل الفرد يتجاوز أي عقبات.
وشدد على ضرورة حرص الشباب علي تطوير الذات ومعرفة نقاط القوة وتنميتها، كما نصح الشباب بضرورة العمل التطوعى والخدمة المجتمعية.

وعن تجربته الاحترافية، أكد إمام أن اللاعب المصرى لديه مهارات رياضية عالية لكن ينقصه القدرة السريعة على الاندماج مع المجتمعات الغربية.

وناشد إمام، المسئولين عن التعليم بضرورة تقدير الجانب المهاري لدي الطالب ومراعاة ظروف الموهوبين والمتفوقين في أي مجال دون التركيز فقط علي التفوق العلمي خاصة وأن التوفيق بين الدراسة و أي نشاط آخر خاصة الرياضي يعد أمرًا صعبا للغاية.

من جانبه، تحدث تامر وجيه، عن تجربته في مجال السياحة العلاجية وكيف نجح في استضافة نجم الكرة العالمي ميسي للترويج للعلاج داخل مصر من مرض فيروس سي.

وأهدت الجامعة، إمام ووجيه درع الجامعة التقديري.

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