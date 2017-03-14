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بالصور.. الجديري المائي يغزو الوادي الجديد.. والمحافظة تعلن الطوارئ

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لجنة متخصصة وقعت الكشف الطبي على تلاميذ المدرسة (1)لجنة متخصصة وقعت الكشف الطبي على تلاميذ المدرسة (1)

لجنة متخصصة وقعت الكشف الطبي على تلاميذ المدرسة (2)لجنة متخصصة وقعت الكشف الطبي على تلاميذ المدرسة (2)

لجنة متخصصة وقعت الكشف الطبي على تلاميذ المدرسة (3)لجنة متخصصة وقعت الكشف الطبي على تلاميذ المدرسة (3)

لجنة متخصصة وقعت الكشف الطبي على تلاميذ المدرسة (4)لجنة متخصصة وقعت الكشف الطبي على تلاميذ المدرسة (4)

لجنة متخصصة وقعت الكشف الطبي على تلاميذ المدرسة (5)لجنة متخصصة وقعت الكشف الطبي على تلاميذ المدرسة (5)

لجنة متخصصة وقعت الكشف الطبي على تلاميذ المدرسة (6)لجنة متخصصة وقعت الكشف الطبي على تلاميذ المدرسة (6)

لجنة متخصصة وقعت الكشف الطبي على تلاميذ المدرسة (7)لجنة متخصصة وقعت الكشف الطبي على تلاميذ المدرسة (7)

الوادي الجديد – محمد الباريسي:
أعلنت مديرية الصحة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، رفع حالة الطوارئ بالمديرية، عقب تسجيل 11 حالة مصابة بمرض الجديري المائي بين تلاميذ مدرسة ابتدائية بمدينة الخارجة.

وقال الدكتور أحمد عمر عيسى، مدير إدارة الطب الوقائي بمديرية الصحة بالوادي الجديد، في تصريح خاص لـ"مصراوي"، إن إدارة التأمين الصحي، أبلغت المديرية، أمس، بالاشتباه في حالات مصابة بالجديري المائي بمدرسة طلعت ضرغام الابتدائية بمدينة الخارجة، دون أن تتمكن الإدارة من فحص الطلاب بسبب عودتهم لمنازلهم، إلا أنها شكلت لجنة متخصصة صباح اليوم، لزيارة المدرسة، وقعت الكشف الطبي على تلاميذ المدرسة، وتسجيل 11 حالة مصابة بالمرض، من إجمالي 466 طالبا بالمدرسة.

وأكد مدير إدارة الطب الوقائي منح الطلاب 15 يوما إجازة إجبارية، وفحص باقي طلاب المدرسة، اليوم، دون اكتشاف حالات جديدة، لافتًا إلى أن المرض عبارة عن فيروس، تستمر فترة حضانته من 7 إلى 15 يومًا داخل الجسم، وينشط في فترة نهاية فصل الشتاء، وبداية فصل الربيع.

وأوضح أن الجديري المائي مرض فيروسي بسيط، يُعالج بمصل، حتى مدة نهاية فترة حضانة الفيروس، التي تستمر 15 يوما متواصلة.
ونبهت المديرية على إدارة المدرسة بمتابعة النظافة العامة بين التلاميذ، والتهوية الجيدة داخل الفصول، ومراقبة أي أعراض تظهر على تلميذ، بالتنسيق مع الزائرة الصحية داخل المدرسة، لمتابعة ظهور لحالة جديدة للمرض، وعقد اجتماع، صباح غد الأربعاء، مع أولياء أمور المدرسة، لتوعيتهم بالتعامل الصحي والأمن مع التلاميذ المصابة بالمرض، وطرق الوقاية منه.

من جهته، أعلن الدكتور غازي البنواني، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، لـ"مصراوي"، رفع حالة الطوارئ بالمدارس، عقب ظهور الطلاب المصابين، إضافة للتنسيق مع قطاع الصحة، لتشكيل مشتركة للمرور على الفصول، وفحص الطلاب بجميع مدارس المحافظة، وتوجيه عدة تعليمات وإرشادات صحية للمعلمين والطلاب عن المرض وطرق اكتشافه مبكراً، والوقاية منه.

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