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تعاون مصري بيلاروسي لإقامة صناعات مشتركة في الزراعة والصرف الصحي

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تعاون مصري بيلاروسي لإقامة صناعات مشتركة في الزراعة والصرف الصحي تعاون مصري بيلاروسي لإقامة صناعات مشتركة في الزراعة والصرف الصحي
محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي

كتب- مصطفى المنشاوي:

التقى الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي والوفد المرافق له، عددًا من الوزراء والمسؤولين في دولة بيلاروسيا بهدف الإتفاق على إقامة صناعات مشتركة فى مجالات الجرارات الزراعية والصرف الصحي، وتدوير المخلفات ومعالجتها وإنتاج الصلب والإطارات ومعدات قياس الإشعاعات وإنتاج طلمبات المياه ومعدات حفر آبار المياه و حفر آبار البترول.

وزار العصار- بحسب بيان للوزارة اليوم الثلاثاء- شركة بيلك بول المتخصصة في مجال الصرف الصحى وتحلية المياه وشركة انكادور المتخصصة فى إنتاج الجرارات والمعدات الزراعية وكذلك المعدات الثقيله كما قام الوفد بزيارة شركة ماز المتخصصة في صناعة المركبات والعربات الثقيلة والاتوبيسات ومشاهدة خط انتاج هذه المركبات.

كما التقى كوفكهوتو اندري وزير الموارد الطبيعة وحماية البيئة، و فيتالي فوفك وزير الصناعة، وكذلك ممثلين عن 20 شركة بيلاروسية.

وعقد الوفد المصري اجتماعات مع ممثلى الشركات البيلاروسية بهدف الإتفاق على إقامة صناعات مشتركة معهم فى هذه المجالات داخل .

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