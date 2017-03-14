بالتفاصيل.. تعديل إجراءات التجنيد بـ 3 كليات مصرية

كتبت- عايدة رضوان

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، 3 قرارات لوزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول صدقي صبحي، القائد العام للقوات المسلحة، أرقام ( 34، 35، 36) بشأن تعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 883 لسنة 1996م.

ونصت القرارات على: تأجيل تجنيد الطلبة الملتحقين للدراسة بكلية دار العلوم - جامعة أسوان، وطلبة كلية الفنون الجميلة بأسيوط الجديدة - جامعة أسيوط، فضلًا تأجيل تجنيد طلبة معهد دراسات وبحوث تكنولوجيا صناعة السكر - جامعة أسيوط.

وصدرت القرارات السالفة عن وزارة الدفاع والإنتاج الحربي 8 فبراير الماضي على أن يبدأ العمل بها فور نشرها بالجريدة الرسمية الموافق اليوم الثلاثاء، وجاء بنص القرارات في المادة الثانية منها أنه على مدير إدارة التجنيد والتعبئة تنفيذ القرارات.



