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مصر تحتل المرتبة 25 عالمياً فى نشر بحوث النانو تكنولوجي

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مصر تحتل المرتبة 25 عالمياً فى نشر بحوث النانو تكنولوجي مصر تحتل المرتبة 25 عالمياً فى نشر بحوث النانو تكنولوجي
النانو تكنولوجي

كتبت- داليا شبل:

أكد تقرير الإحصائى الدولي لبحوث النانو تكنولوجى لعام 2017، أن تأتي في المرتبة 25 دولياً على مستوى النشر الدولي لبحوث النانو تكنولوجى.

وأكدالتقرير- بحسب بيان لوزارة التعليم العالي اليوم الثلاثاء- أن إجمالي النشر الدولي المصري لبحوث النانو تكنولوجي بلغ 1292 بحثاً لعام 2014، وارتفع ليصل إلى 1606 بحثاً لعام 2016 بزيادة قدرها 18% خلال العامين الماضيين.

ويرجع اهتمام مصر بإجراء بحوث النانو تكنولوجي لعام 2005 مع بداية إنشاء مراكز التميز وإنشاء المعامل البحثية وإرسال البعثات العلمية للخارج فى هذا التخصص، وهو ما أدى إلى نبوغ باحثى مصر وتحقيق هذه المرتبة الدولية.

وتستخدم بحوث النانو تكنولوجى حالياً في مصر فى مجالات عديدة أهمها الطب والكيمياء والصناعة وتنقية ومعالجة وتحلية المياه، تشخيص ومعالجة السرطان، تحسين وتطوير الخلايا الشمسية (أنظمة الطاقة صديقة البيئة).تدوير المخالفات و تقليل تآكل الأسطح المعدنية.

وأكدت وزارة التعليم العالي، أن الوزارة سوف تولى ملف بحوث النانو تكنولوجى اهتماما خاصاً فى الفترة القادمة تنفيذاً لإستراتيجية البحث العلمى 2030 من خلال إنشاء مراكز بحثية للنانو تكنولوجى وتطوير المراكز القائمة.

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