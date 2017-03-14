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إحالة رئيس قسم الكهرباء بنجع حمادي للمحاكمة التأديبية بسبب المخالفات المالية

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إحالة رئيس قسم الكهرباء بنجع حمادي للمحاكمة التأديبية بسبب المخالفات المالية إحالة رئيس قسم الكهرباء بنجع حمادي للمحاكمة التأديبية بسبب المخالفات المالية
المستشار علي رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية

كتب- عمرو علي:

أمر المستشار علي رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية بإحالة "ع.ع" رئيس قسم الكهرباء بالوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي سابقاً للمحاكمة التأديبية .
وأكدت النيابة الإدارية خلال بيان لها،اليوم الثلاثاء، أنها في الفترة من 13/8/2012 حتى 19/2 /2014 حال كونها عضو اللجنة المشكلة لاستلام الابتدائي والنهائي لعملية إنارة ملعب مركز شباب نجع حمادي لم تؤد العمل المنوط بها بدقة وخالفت القواعد والأحكام المالية المنصوص عليها في القوانين واللوائح مما ترتب عليه المساس بمصلحة مالية للدولة.

وكانت تحقيقات نيابة نجع حمادي في القضية رقم 568 لسنة 2016 والتي باشرها المستشار عمر همام رئيس النيابة بإشراف المستشار شعبان عبد الغني مدير النيابة قد كشفت عن قيام المتهمة بالتوقيع علي محضر الاستلام الابتدائي بتاريخ 13/8/2012 ومحضر الاستلام النهائي بتاريخ 19/2 /2014 بما يفيد تنفيذ مقاول العملية للجميع الأعمال المتعاقد عليها حال عدم مطابقة أعمال الكهرباء الخاصة بتلك العملية للمواصفات الواردة للمقايسة المعدة لها

وهو ما تبين من خلال تركيب ترنسات وكشافات أقل جودة مما هو وارد بالمقايسة، كما إنها مجهولة المصدر، وكذلك استلام أعمال الكهرباء رغم استخدام المقاول لكابلات غير مطابقة للمواصفات من حيث قطرها وقدرتها ورداءة النحاس داخل الاسلاك.

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