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بالصور.. الرقابة الإدارية تغلق جمعية زراعية نهائيًا في بورسعيد

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بورسعيد – طارق الرفاعي:

أصدر المقدم محمد الجهيني، الضابط بالرقابة الإدارية في بورسعيد، تعليماته، اليوم الثلاثاء، بغلق جمعية قبلي ناصر الزراعية نهائيا، لعدم تطابقها للمواصفات القياسية لحفظ الأسمدة.

أوضح الجهيني، في تصريحات صحفية على هامش الحملة التي بدأتها الرقابة على الجمعيات، لمتابعة عجز "النترات" خلال الموسم الجديد للزراعة، أن المخزن الخاص بالجمعية غير مناسب، نظرًا لعدم وجود سقف، وتغطيته بالخوص، ما يعرض الأسمدة بداخله للسرق أو التلف.

وأشار ضابط الرقابة إلى إصدار تعليمات بنقل أعضاء الجمعية، البالغ عددهم 168 عضوا لأقرب جمعية زراعية، لصرف مقرراتهم الزراعية منها.

وتتضمن حملة الرقابة الإدارية المرور على 3 جمعيات تعاونية زراعية، تخدم منطقة الجنوب بالكامل، حيث بدأتها بزيارة جمعية الخير التعاونية الزراعية، التي تخدم 1160 فدان بعدد 95 عضوا.

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