إصابة أسرة من ٥ أفراد في حادث تصادم بمحيط مطار القاهرة

كتب - طه عبيد:

أصيبت اسرة مكونة من ٥ أشخاص في حادث تصادم بين سيارتين في الطريق المؤدي إلى استراحة كبار الزوار بمطار القاهرة الدولي، وتم عمل الإسعافات الأولية ونقلهم للمستشفي للعلاج .

وقالت مصادر أمنية بالمطار، إن سيارات الإسعاف هرعت إلى موقع الحادث، وتبين إصابة رب الأسرة بجرح قطعي في الرأس، وإصابة الأم في ذراعها الأيمن، فضلًا عن حدوث بعض الكدمات لثلاثة أطفال كانوا داخل السيارة.

ولجأت سلطات مطار القاهرة إلى رفع السيارتان من مدخل الصالة لعلم حدوث أي تكدسات مرورية بالطريق ، خاصة أنها مدخل خاص بكبار الشخصيات والمسئولين.