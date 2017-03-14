وزير النقل: ترقية كفاءة الطريق الصحراوي الشرقي والغربي والزراعي بالمنيا

المنيا - ريمون الراوي:

أعلن الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، الانتهاء من تخطيط الطريق الصحراوي الشرقي، وتركيب العواكس الأرضية في المسافة من حدود المنيا جنوبًا وحتى كمين الشيخ فضل شمالاً، مشيرًا إلى التجهيز لتخطيط باقي المسافة من كمين زاوية الجزامى، بالحدود الشمالية لمحافظة المنيا، بعد إنهاء أعمال رفع الكفاءة، بالإضافة إلى تركيب علامات ومحددات في المسافة من كمين الصفا حتى حدود المنيا.

وأضاف "عرفات" في خطاب أرسله لعصام البديوي، محافظ المنيا، أن ذلك يأتي في إطار الجهود المستمرة من قبل الدولة، لتطوير وتنمية الطرق السريعة والحد من حوادث الطرق.

وفيما يخص الطريق الصحراوى الغربي، أكدت وزارة النقل، إسناد أعمال رفع كفاءة الطريق لمسافات متفرقة من المنيا وفى اتجاه العدوة إلى الشركات المتخصصة، ويجري تجهيز الموقع للبدء في تنفيذ الأعمال، بجانب تركيب حواجز خرسانية على طريق "مصر ــ أسوان" الزراعي، بجوار ترعة الإبراهيمية في المسافة من أبوقرقاص ومركز دير مواس، أقصى جنوب المحافظة، بالإضافة لتركيب علامات إرشادية بأسماء القرى والبلاد على الطرق، وتم ترسية عملية رفع كفاءة الطريق من المنيا حتى ابوقرقاص على إحدى الشركات المتخصصة وجارى تجهيز الموقع.

كان عصام البديوى، محافظ المنيا، قد وجه خطاباً لوزير النقل السابق والهيئة العامة للطرق والكباري، يتضمن عددا من الملاحظات على الطريق الصحراوى الشرقي القديم، والصحراوي الغربي، والطريق الزراعي، منها الحاجة إلى زيادة العلامات الإرشادية والتحذيرية، خصوصًا في أماكن المنحنيات والمنحدرات والتقاطعات العمودية على الطرق الرئيسية، وإعادة تأهيل ورفع كفاءة الطريق الصحراوى الغربي، وسرعة استكمال تركيب الحاجز الخرسانى الفاصل بين ترعة الإبراهيمية والطريق الزراعي، لحماية مستخدمي الطريق من الانزلاق في ترعة الإبراهيمية.