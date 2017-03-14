بالصور.. وزير الثقافة: الأقصر مدينة التاريخ والحضارة

الأقصر - محمد محروس:

قال الكاتب الصحفي حلمي النمنم، وزير الثقافة، إن احتفالات الأقصر عاصمة للثقافة العربية، ستكون أداة لكسر الفجوة المصطنعة بين الثقافة العربية والثقافة المصرية القديمة.

وأضاف وزير الثقافة، خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع محافظ الأقصر، اليوم، بمعبد الأقصر، لإعلان تفاصيل احتفالات الأقصر عاصمة للثقافة العربية 2017، أن الأقصر ستسضيف شهريا طوال العام، دولة عربية في إطار مد جسور التواصل بين الدول العربية.

وتابع النمنم: "اختيار الأقصر عاصمة للثقافة العربية 2017 خطوة على طريق المزيد من التألق لهذه المدينة التاريخية، فالأقصر مدينة للتاريخ والحضارة، تمتد جذورها في أعماق التاريخ، شاهدة على عظمة الإنسان المصري، الذي سما بعلومه وفنونه منذ 7 آلاف سنة".

وستذخز الاحتفالات طوال العام بالفعاليات الثقافية من أمسيات شعرية وعروض للسينما العربية، ومعارض تشكيلية ومعارض للكتاب وفعاليات فكرية وثقافية وفنية متنوعة، بمشاركة عدد من نجوم الطرب والشعر والأدب والفنون، وحضور وزراء الثقافة العرب وبمشاركة من 11 دولة عربية: السعودية، والإمارات، والجزائر، والمغرب، وفلسطين، ولبنان، وسوريا، والعراق، والكويت، وعمان، والسودان.